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Львов – Шахтер: "горняки" отправились на матч без лидера и молодого бразильца

22:58 18 Читати українською
Львов – Шахтер: "горняки" отправились на матч без лидера и молодого бразильца
ФК Шахтер / Сайт клуба

Шахтер отправился на матч 4 тура УПЛ против Львова, в составе нет нескольких игроков.

 

Главный тренер Шахтера Луиш Каштру взял на поединок 4 тура чемпионата Украины против Львова 20 исполнителей, сообщает официальный сайт Шахтера.

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Вратари: Андрей Пятов, Алексей Шевченко, Анатолий Трубин

Защитники: Исмаили, Давид Хочолава, Валерий Бондарь, Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Додо

Полузащитники: Тарас Степаненко, Алан Патрик, Марлос, Маркос Антонио, Александр Пихальонок, Манор Соломон, Дентиньо, Сергей Болбат

Нападающие: Жуниор Мораес, Густаво Бланко Лещук, Даниил Сикан

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Заметим, что в заявке на матч отсутствует капитан и лидер Шахтера Тайсон, а также 19-летний бразилец Тете.

Заметим, что поединок 4 тура УПЛ между Львовом и Шахтером состоится завтра, 18 августа. Начало запланировано на 19:30.

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Тайсон Тайсон Шахтер Шахтер Тете Тете Львов - Шахтер
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