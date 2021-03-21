"У нас сейчас такая ситуация, что для нас каждый соперник, как Шахтер. Слабых мест я в нем не вижу относительно нас.

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За счет чего можем отобрать очки у действующего чемпиона УПЛ? За счет организации игры, характера. Думаю, ребят не надо как-то особенно настраивать, потому что каждый хочет себя проявить на фоне такого сильного соперника", – сказал Бессмертный в комментарии программе "Футбол NEWS".

Напомним, поединок 19-го тура УПЛ между Львовом и Шахтером состоится уже сегодня, 21 марта. Начало встречи в 17:00.

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