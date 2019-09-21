Львов – Олимпик, Заря – Мариуполь: анонс матчей УПЛ

В рамках 8-го тура УПЛ Львов принимает Олимпик, а Заря встретится с Мариуполем. Анонс и прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Львов – Олимпик

Львов после четырёх поражений в первых шести турах не выдержал и сменил главного тренера, даже не сообщая ему об этом, а новый наставник – Владимир Мазяр – приехал в клуб, за день до этого будто бы разорвав контракт с Горняк-Спортом по состоянию здоровья. Подобный ход не помог львовянам: представители Горишних Плавней требуют за коуча компенсацию, а тот в первом матче во главе "горожан" минимально уступил Колосу. Эта неудача оставила "второй Шахтер" на предпоследней позиции с шестью очками в активе. Ниже – только Олимпик.

"У меня был вещий сон", – Блавацкий поделился подробностями своего неожиданного увольнения из Львова

Матч против Колоса четких ответов на вопросы, во что будет играть Львов под руководством Мазяра, не дал. Темп того поединка был невысоким, а моментов ни одна из команд не создавала до последних минут – там "горожане" вполне могли выиграть или хотя бы вырвать ничью. Встреча против Олимпика должна стать более репрезентативной, хотя сейчас болельщики и руководители требуют простой победы любой ценой. Терять очки больше нельзя.

Статистика противостояния

Всего: 4 матча, 0 побед Львова, 4 ничьи, 0 побед Олимпика, разница мячей 3-3.

В Премьер-лиге: 4 матча (+0, =4, -0, 3-3)

Олимпик также сменил главного тренера, назначив главным экс-коуча Динамо – испанца Висенте Гомеса. Его первый поединок пришёлся на выезд в Мариуполь и завершился ничьей, которая принесла второе очко в копилку донецкого клуба в новом сезоне. Этого мало, ведь команда осталась на последнем месте, отстав от ближайшего конкурента (Львова) на шесть зачётных баллов. В случае неудачи в матче проти "горожан" их дела будут совсем плохи. Отыгрывать гандикап в семь-девять пунктов придётся очень долго.

Игроки и персонал Олимпика, направляясь на матч против Львова, оказали первую помощь пострадавшим в ДТП

В матче с Мариуполем неудовлетворительным был только результат Олимпика, ведь чисто в игровом плане почерк испанцев стал заметен невооруженным глазом. Подопечные Висенте Гомеса классно создавали себе пространство, разрывали соперника через мелкие перепасовки и скоростные рейды по полуфлангам, забив один гол, но не реализовав пенальти и ещё три-четыре прекрасных момента – и всё это происходило на фоне ошибок арбитра в сторону азовцев. В конце концов, новый тренер понравился футболистам – так, Политыло назвал Висенте одним из лучших специалистов в своей карьере, но также отметил, что пока команде не хватает детального понимания требований.

Предыдущий матч. 10.11.2018. 15-й тур чемпионата Украины-2018/2019.

Львов – Олимпик – 1:1

Голы: 1:0 – Лукас Тейлор (27), 1:1 – А. Шиндер (63).

Кадровая ситуация

Травмированные: Прыймак (Львов)

Дисквалифицированные: нет

Ориентировочные составы на матч Львов – Олимпик

Львов: Сарнавский – Гончар, Братков, Борзенко, Люлька – Мартан, Сабино – Шина, Педро, Пернамбуко – Ренан

Олимпик: Крынский – Ксёнз, Лукьянчук, Зотько, Е. Пасич – Завийский, Цимбалюк – Имери, Тейшейра, Политыло – Дийе

"Изюминки" матча:

– Львов удерживает клубную антирекордную домашнюю безвыигрышную серию в чемпионатах, которая с 10 ноября 2018 года длится 12 игр: 4 ничьи и 8 поражений.

– Львов на своём поле не забивает голов в УПЛ с 13 апреля этого года в течение рекордных для клуба 558-ми минут.

– "Горожане" удержиают ещё два клубных рекордных сериала в УПЛ, которые начались 28 апреля и продолжаются 9 игр: безничейный (2 победы и 7 поражений) и пропускной (18 мячей).

Прогноз "Футбол 24" – 2:2

Львов сделает свободный вход на матч с Олимпиком

Оба тренера более-менее одновременно возглавили свои команды. Первые матчи обнаружили высокую сложность и организованность футбола Олимпика, в то время как Львов в игре с Колосом проявил себя обычным серым украинским коллективом из нижней части таблицы. Возможно, дончане ещё не готовы побеждать львовян на выезде, однако отобрать очки им вполне по силам. Точно можно надеяться только на голы, ведь обе команды являются лидерами по пропущенным мячам.

Заря – Мариуполь

Заря за последние два тура превратилась из середняка в одного из претендентов на "серебро". Конечно, шансы невелики, однако после домашней ничьи с Динамо (2:2), в которой киевляне лишь чудом не проиграли, вера в сенсацию окрепла. В предыдущем же матче – на выезде с Шахтером – команда Виктора Скрипника вообще поразила Украину, устроив с дончанами перестрелку (4:3). Этот поединок, вполне возможно, станет лучшим в сезоне, однако о нём уже следует забыть. Для луганчан после выставочных встреч наступают суровые украинские будни, в которых 90% времени придётся преодолевать очень разрушительный футбол соперника.

Шахтер – Заря: Коноплянка как джокер, трагический рок-н-ролл Скрипника и много тревожных сигналов перед стартом в ЛЧ

Заря под руководством Виктора Скрипника стала одним из лучших прессингующих коллективов – даже у Шахтера возникли огромные трудности с преодолением давления в первом тайме очной встречи. Впрочем, в матчах против команд попроще "мужики" также стараются демонстрировать нетривиальную игру: быстро, комбинативно, в одно касание, с контролем движения мяча – именно так Скрипник хочет играть в большинстве поединков своих подопечных. Впрочем, футбол луганчан является довольно энергозатратным, а вот хватит ли у них сил после безумного лета и двух подряд триллеров против грандов – тот ещё вопрос. В любом случае, Мариуполю сегодня будет несладко.

Статистика противостояния

Всего: 27 матчей, 10 побед Зари, 8 ничьих, 9 побед Мариуполя, разница мячей 39-41.

В Премьер-лиге: 24 матча (+9, =8, -7, 37-31)

В новом сезоне команда Александра Бабича выглядит очень нестабильно. Азовцы чередуют победы с ничьими и поражениями, но только половина их матчей заслуживает положительной оценки. Амплуа Мариуполя сейчас чем-то напоминает санитара леса – он отбирает очки или даже побеждает соперников, которые имеют проблемы или просто не вышли на пик формы, но в играх против собранных коллективов терпит неудачи. Даже в течение одного поединка он может выглядеть как великолепно, так и ужасно.

Мариуполь – Динамо: стало известно время начала перенесенного матча

Наибольшие проблемы азовцы имеют в матчах против команд, которые быстро работают с мячом и придерживаются агрессивного стиля. Олимпик Висенте Гомеса и Колос на старте сезона в определённых моментах напоминали Зарю в миниатюре – Мариуполь набрал с ними лишь одно очко, хотя мог потерять и его. Впрочем, подопечные Александра Бабича также славятся умением вязать игру, сбивая её в позиционное болото, хотя техничных исполнителей с пониманием, как правильно комбинировать, здесь тоже хватает. Мариуполь нередко забивает красивые голы, поэтому Заре сегодня легко не будет.

Предыдущий матч. 30.05.2019. 32-й тур чемпионата Украины-2018/2019.

Мариуполь – Заря – 3:1

Голы: 0:1 – А. Пихальонок – автогол (12), 1:1 – А. Зубков (66), 2:1 – В. Вакула (67), 3:1 – А. Борячук (90+4).

Кадровая ситуация

Травмированные: Фомин (Мариуполь)

Под вопросом: Вернидуб, Лунев, Арвеладзе (Зоря)

Дисквалифицированные: нет

Ориентировочные составы на матч Заря – Мариуполь

Заря: Шевченко – Тимчик, Абу Ханна, Чеберко, Михайличенко – Иванисеня – Кочергин, Юрченко, Хомченовский – Громов, Русин

Мариуполь: Худжамов – Кирюханцев, Яворский, Чоботенко, Быков – Чех, Федорчук – Кащук, Мишнёв, Вакула – Чурко

"Изюминки" матча:

– Заря в роли хозяев поля пропускает гола в 4-х подряд матчах с Мариуполем, причём ровно по одному голу за игру.

– Голевая серия Зари с 26 мая продолжается в УПЛ 9 матчей – 16 мячей.

– Азовцы забивают голы в чемпионатах 7 матчей подряд – 10 мячей.

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Обе команды в текущем чемпионате много пропускают (по 10 голов), но Заря при этом почти вдвое результативнее – правда, у Мариуполя есть игра в запасе. В целом, "мужики" в нынешней форме выглядят фаворитами встречи, однако существуют вопросы функциональной готовности. Чисто в футбольном же плане луганчане выглядят на голову сильнее, поэтому на своём поле им можно предсказать непростую, но победу.

"Ехать в Реал или Барселону, чтобы сделать селфи?": Юрий Вернидуб – о стажировке в Испании, Лунине и Скрипнике в Заре