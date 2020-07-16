Львов – Олимпик, Ворскла – Мариуполь: анонс матчей УПЛ

В рамках 31-го тура УПЛ Львов принимает Олимпик, а Ворскла встретится с Мариуполем. Анонс и прогноз на матчи читайте на "Футбол 24".

Львов – Олимпик

Во второй шестёрке все вопросы уже решены: Львов не опустится ниже одиннадцатой позиции, а Олимпик не поднимется в зону плей-офф за еврокубки – её уже распилили между собой СК Днепр-1 и Мариуполь (хотя теоретические шансы остаются у Ворсклы). Конечно же, найти мотивацию для такого случая трудно, но "горожане" ещё имеют некоторые амбиции – всё таки, команда не знает побед в десяти матчах подряд, и даже после смены тренера не может переиграть молодёжки. В предыдущем туре львовяне были близки к набору трёх очков, но после классного старта с двумя голами в ворота СК Днепр-1 они поплыли, остались в меньшинстве и пропустили трижды. Если и после этого подопечные Георгия Цецадзе не выйдут на поле злыми, будет очень странно.

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Олимпик проводит последний матч в сезоне, ведь дальше по графику у дончан стояла встреча с Карпатами. Конечно же, футболисты давно думают о пляжах, но главный тренер Игорь Климовский сумел удивить даже при таких условиях – в прошлом туре он выпустил резерв, который неожиданно разбил Мариуполь на выезде. Наверное, азовцы забыли, что "олимпийцы" набрали в гостях больше всего очков среди всех команд второй шестёрки, но Львову лучше не повторять этой ошибки. Тем более, что сегодня против "горожан" должна выйти в основа.

Кадровая ситуация

Травмированные: Кравчук (под вопросом) – Чогадзе, Цимбалюк, Пасич, Баланюк

Дисквалифицированы: Сабино (Львов)

Ориентировочные составы на матч Львов – Олимпик

Львов: Сарнавский – Кравчук, Борзенко, Братков, Люлька – Бопесу – Богунов, Шина, Татарков, Тавареш – Ренан

Олимпик: Кичак – Литвин, Кравченко, Зотько, Лебеденко – Вербный – Тейшейра, Политыло, Кравчук, Романовский – Шахаб

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

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Основа дончан в последних матчах не впечатляла, а умирать за результат сегодня для неё нет смысла. Львову же нужно одержать победу любой ценой. У команды просто закончились отмазки – "горожане" даже вернулись на свой львовский стадион, поэтому довод об усталося от выездов не будет работать. Подопечным Георгия Цецадзе очки нужны больше. Если не побеждать сейчас, то можно сниматься с чемпионата вместе с Карпатами.

Ворскла – Мариуполь

Ещё один матч, в котором одной из команд уже ничего не нужно. Вообще, матч имеет важное турнирное значение, ведь в случае победы Ворскла приблизится к Мариуполю на расстояние двух очков, а там можно и на восьмую позицию запрыгнуть – получилась бы шикарная развязка, если бы не официальное заявление Юрия Максимова о выходе основного состава в отпуск и доигрывание сезона молодёжным составом. Главный тренер при этом добавил, что решение было принято до неожиданного поражения Мариуполя, но никого из лидеров отозвать из пляжей не станут. Такой он, украинский футбол. Впрочем, детский сад Виталия Косовского едва ли не переиграл Львов, так что сегодня будет даже интереснее.

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Мариуполю нужно реабилитироваться за унизительное поражение Олимпика тур назад (1:4). Главный тренер Александр Бабич был злой, как чёрт, но вряд ли его эмоции сильно шокировали подопечных – в СМИ уже слишком много слухов о назначении Остапа Маркевича на пост наставника азовцев, а у большинстве фанатов сложилось впечатление, будто Бабича просто плавят. Правда, зачем это делать аж сейчас? Да и ни одному нормальном футболисту не хочется иметь реноме игрока, который сливает шефа – это не очень хорошо сказывается на карьере. В конце концов, вряд ли команде понравилось быть клоуном на всю Украину, пропуская по четыре гола от резервистов, поэтому сегодня Мариуполь должен завестись.

Кадровая ситуация

Травмированные: Танковский (Мариуполь)

Дисквалифицированы: –

Ориентировочные составы на матч Ворскла – Мариуполь

Ворскла: Исенко – Семилет, Павлюк, Дубко, Мельничук – Гаджук, Челядин – Власов, Белый, Козыренко – Кравчук

Мариуполь: Гальчук – Полегенько, Дава, Яворский, Корниенко – Чурко, Федорчук, Игнатенко, Кащук – Фомин, Топалов

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

Очевидно, что Мариуполь фаворит, но матч молодёжки Ворсклы против Львова показал, что легко азовцам не будет – один-два гола они вполне могут забить, да и снова может выйти Исенко. Впрочем, это даже лучше для гостей – кому бы из них не хотелось взять у Павла реванш? Так или иначе, но реально надеяться на победу детсада над опытным евробойцом наивно. Мариуполь наберёт три очка.

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