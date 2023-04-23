В рамках 22-го тура УПЛ Львов принимает Металлист 1925, а Кривбасс встретится с Черноморцем. Анонс и прогноз на матчи читайте на "Футбол 24".

Львов – Металлист 1925

Безумный марафон львовян в чемпионате наконец подошел к концу. Как и ожидалось, "горожане" в матчах с Шахтером, Динамо, Зарей и СК Днепр набрали 0 из 15 очков (с "горняками" встретились дважды) – хотя на отдельных отрезках игры "горожане" выглядели неплохо. В частности, они едва не закамбечили с 0:3 со "спортклубовцами", а с дончанами до 60-й минуты команда вообще вела в счете.

У "горожан" слишком слабая оборона, чтобы тягаться с лидерами. Подопечные Анатолия Бессмертного пропустили 37 голов (самый большой показатель в УПЛ), что на 10 больше ожидаемого – в ворота Львова залетает то, что имеет очень маленькие шансы залететь. Возможно, теперь станет легче, ведь в последних девяти турах соперниками будут середняки и аутсайдеры.

Турнирная ситуация требует от коллектива не просто цепляться за очки, а побеждать. Львовяне идут на дне таблицы, отстав от зоны переходных матчей на шесть зачетных баллов – а до спасительной 12-й строчки не хватает аж восемь. Отныне каждая осечка будет стоить очень дорого.

Сегодня в гости к галичанам приехал Металлист 1925, который тоже близок к вылету. Харьковчане держатся всего в двух очках от четверки аутсайдеров – и при этом они не выиграли ни одного матча после возобновления сезона. Правда, и поражений немного, хотя все они стали громкими. 0:7 от Шахтера, 0:3 от Колоса и СК Днепра-1. Зато были ничьи с Александрией, Ворсклой и Черноморцем, что круто.

Чем-то ситуация "желто-синих" напоминает львовскую. Команда явно не безнадёжна, а в некоторых поединках она была значительно лучше соперника (как с тем же СК) – впрочем, оборона тянет результаты вниз. По показателю ожидаемых пропущенных голов Металлист 1925 является худшим в чемпионате. Впрочем, еще больше проблем Эдмар и Голодюк имеют в атаке.

Безумная перестрелка с Александрией в феврале (3:3) оказалась аномалией. В следующих шести турах Металлист 1925 забил всего один гол. И это при том, что по количеству и остроте моментов "желто-синие" далеко не худшие в УПЛ – они опережают аж четыре команды (Минай, Львов, Черноморец и Металлист). С таким футболом вылет кажется более чем вероятным, поэтому сегодня надо побеждать. Любой ценой.

Кадровая ситуация

Травмированы: Антонио, Бусько (Львов)

Дисквалифицированы: Грисьо – Жичиков

Ориентировочные составы на матч Львов – Металлист 1925

Львов: Рыбка – Никитюк, Габриэль, Дитятьев, Кузык – Алибеков, Мильченко – Богунов, Свржняк, Беляев – Эсеола

Металлист 1925: Сидоренко – Шершень, Ткачук, Курило, Капинус – Русин, Габелок, Мартынюк, Кравченко, Дмитренко – Бычек

Прогноз "Футбол 24" – ТМ меньше 2,5

В таких матчах бесполезно делать прогнозы на конкретный результат. За пределами топ-5 (и то с натяжкой) все команды примерно равны, а Львов и Металлист вообще мало отличаются по уровню своего футбола. Сегодня все будет зависеть от реализации, арбитража, газона, настроя, случайностей и тому подобное.

Львов лучше реализовывает свои моменты, поэтому минимальное преимущество следует отдать хозяевам. Впрочем, с уверенностью можно говорить только о низком количестве голов в матче. Вряд ли сегодня забьют больше двух. Все остальное – рандом.

Кривбасс – Черноморец

Криворожане весной демонстрировали хорошие результаты. Подопечные Юрия Вернидуба одержали победы над Колосом, Зарей и Вересом – причем ровенчан одолели в волевом стиле, играя в меньшинстве. Также нельзя забыть об игре с Шахтером, позиционную атаку которого удавалось сдерживать на протяжении 80 минут. За пять туров во втором круге единственной неудачей стала боевая ничья со Львовом.

Благодаря этим успехам Кривбасс взлетел на шестую позицию – и после этого случилось головокружение от успехов. Криворожане нарвались на своего близнеца из Миная, потерпев минимальное поражение, а Юрий Вернидуб устроил скандал на поле. Оказалось, что арбитры "спрятались и сидят в засаде, пока идет война". В украинском футболе без манипуляций на теме войны никто не способен удержаться .

Скандал еще получил свое развитие, но пока остановимся на дисквалификации главного тренера. Больше о Кривбассе сейчас и не сказать – со своим закрытым футболом и 5-очковым отставанием коллектив вряд ли зацепится за еврокубки (да и состав должен быть сильнее), а вылететь из УПЛ уже тоже нереально. Команда имеет право играть в свое удовольствие.

Черноморец тоже так хотел бы, но не может. Одесситы держатся в зоне переходных матчей, а от зоны прямого вылета отделяет всего одно очко. Обидно, ведь весной "моряки" демонстрируют мощный футбол – и дело не только в боевой ничьей с Шахтером. Практически в каждом поединке второго круга УПЛ подопечные Романа Григорчука выглядели ярко и прогрессивно.

Черноморец подкупает своими короткими розыгрышами, интенсивным прессингом и смелым атакующим футболом против любого соперника. Конечно, это не Реал Мадрид, но при своих скромных ресурсах коллектив играет на уровне пятого-шестого места. Одесситы побеждали Верес и Ингулец, отобрали очки у Шахтера и на равных выступили с Александрией в первом тайме – во втором пришлось работать в меньшинстве, но вот оборонялись "моряки" уверенно.

Поражение от Ворсклы неделю назад тоже произошло при ничейном футболе, однако там немного больше повезло полтавчанам. Не будет преувеличением сказать, что Черноморец – главное открытие второго круга УПЛ. Впрочем, если это открытие не хочет вылететь в Первую лигу, надо биться за максимум очков в Кривом Роге.

Кадровая ситуация

Травмированные: -

Дисквалифицированные: Капич (Кривбасс)

Ориентировочные составы на матч Кривбасс – Черноморец

Кривбасс: Клищук – Якимец, Рябов, Бескоровайный, Дибанго – Банада, Приходько – Понедельник, Задерака, Микитишин – Устименко

Черноморец: Непогодов – Ермаков, Салюк, Гучек, Брагару – Васильев, Демченко, Кузык – Бадибанга, Хадида, Алефиренко

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Кривбасс потерял своего главного бомбардира (у Капича 4 гола). Рифет вообще имеет большое значение для атаки, поэтому хозяева сегодня не устроят голевой феерии. Не следует ожидать ее и от Черноморца, ведь оборона у криворожцев очень сильная.

Как это часто бывает в УПЛ, данный поединок может завершиться с любым результатом. Более вероятной нам кажется ничья с тотал меньше 2,5.