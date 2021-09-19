Львов – Металлист 1925 – видеообзор матча
22:49 - Читати українською
Львов принимал Металлист 1925 в рамках 8-го тура УПЛ. Смотрите видеообзор встречи на Футбол 24.
завершено
Немногочисленные болельщики на Арене Львов остались разочарованы матчем против Металлиста 1925.
Львов и Металлист 1925 расписали нулевую ничью в пользу соперников
Подопечные Дулуба пытались контролировать игру в первой половине игры, но опасных моментов у ворот харьковчан не было. Во второй половине игры гости выровняли статистику, однако острее не стало. Стоит отметить, удар со штрафного в конце матча, который мастерски парировал вратарь хозяев.
После 8-ми туров УПЛ Львов остался последним, Металлист 1925 – 12-й.
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Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
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