Сегодня, 20 июля, Мариуполь отправился на первый матч нового сезона – во Львов, сообщает официальный сайт азовцев.

Массовая вспышка коронавируса во Львове: Бессмертный и УПЛ прокомментировали возможный перенос матча-открытия

Утром, проведя тренировку на своей базе, на клубном автобусе команда выехала в Запорожье. Там мариупольцы пересядут на поезд Запорожье – Ужгород и в среду на рассвете прибудут во Львов. В общем, дорога займет у мариупольцев около 20 часов.

Напомним, матч-открытие нового сезона УПЛ состоится в пятницу, 23-го июля, на Арене Львов. Начало встречи в 19:30.

К слову, ранее в команде Анатолия Бессмертного была зафиксирована вспышка коронавируса – 11 футболистов и 4 тренера сдали положительные тесты на COVID-19. Однако сам тренер и исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий заверили, что ситуация под контролем и проведению матча ничего не угрожает.

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