Львов – Мариуполь и ещё два матча УПЛ. Анонс

В рамках 6-го тура УПЛ Львов принимает Мариуполь, Ворскла встретится с Александрией, а СК Днепр-1 – с Колосом. Анонс и прогноз на матчи читайте на "Футбол 24".

Львов – Мариуполь

Львов в прошлом туре устроил феерическую перестрелку со СК Днепр-1 (2:3), добыв выездную победу и прервав трехматчевую серию поражений. "Горожане" уже не впервые раз заканчивают матч с подобным счётом – так, в Полтаве подопечные Богдана Блавацкого при аналогичных условиях проиграли, хотя арбитраж был просто ужасен. Вообще, львовяне выглядят очень весёлой командой, которая играет сама и даёт играть другим – больше их забивал только Шахтер (7 против 15), а по пропущенным голам (11) львовяне в лидерах. Словом, сегодня можно ожидать чего-нибудь интересного.

Статистика противостояния

Всего: 10 матчей, 1 победа Львова, 6 ничьих, 3 победы Мариуполя, разница мячей 12-15.

В Премьер-лиге: 8 матчей (+0, =5, -3, 8-13)

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Тем более, что матчи Мариуполя против Львова всегда отличались невероятными сюжетами и высокой результативностью, а в нынешнем сезоне азовцы забивали каждому сопернику (даже Шахтеру). Правда, в их активе сейчас только одна победа над нестабильной Александрией и всего четыре очка – прямо сейчас это предпоследняя команда в турнирной таблице. Таким образом, подопечным Александра Бабича побеждать сегодня необходимо при любых условиях. Да и некоторая реабилитация за позорное поражение "горнякам" в прошлом туре (5:1) Мариуполю не помешает.

Самый результативный матч – 5 голов

03.04.2019. 23-й тур чемпионата Украины-2018/2019

Львов – Мариуполь – 2:3

Кадровая ситуация

Травмированные: Руслан Фомин (Мариуполь)

Дисквалифицированные: нет

Предыдущий матч. 11.05.2019. 28-й тур Чемпионата Украины-2018/2019

Мариуполь – Львов – 2:0

Голы: 1:0 – А. Пихалёнок (74), 2:0 – А. Зубков (90+2).

Ориентировочные составы на матч Львов – Мариуполь

Львов: Сарнавский – Гончар, Братков, Борзенко, Квасный – Мартан, Приймак – Зубков, Богунов, Альваро – Пернамбуко

Мариуполь: Худжамов – Полегенько, Чоботенко, Быков, Горбунов – Чех, Федорчук – Чурко, Мишнёв, Тищенко – Кулаков

"Изюминки" матча:

– Мариуполь может забить 250-й гостевой гол в чемпионатах (ещё 1 мяч).

– Львов на своём поле не забивает голов в УПЛ с 13 апреля этого года в течение рекордных для клуба 468-ми минут.

– Львов удерживает клубную антирекордную домашнюю безвыигрышную серию в чемпионатах, которая с 10 ноября 2018 длится 11 игр: 4 ничьи и 7 поражений.

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

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Учитывая неубедительные результаты азовцев и высокую результативность львовян, именно последних можно назвать фаворитами противостояния. Тем более, что после двух поражений грандам на своём поле "горожане" будут мотивированы на взятие первой победы в сезоне на Арене Львов. Очень вероятно, что команда Богдана Блавацкого выполнит свою задачу, но хотя бы один гол Мариуполь забьет.

Ворскла – Александрия

Ворскла после двух не слишком справедливых поражений в первых турах набрала ход, одержав победы над Львовом (3:2) и Колосом (0:3) и расписав ничью против СК Днепр-1 (1:1). В матчах против "горожан" и днепровцев "зелёно-белые" вполне могли и проиграть, но им везло с реализацией и арбитражем; разгром ковалёвцев же неделю назад был безапелляционным. В целом, подопечные Виталия Косовского на старте сезона выглядят очень интересным и агрессивным коллективом, хотя над обороной нужно поработать – команда пропускала во всех турах, кроме последнего.

Статистика противостояния

Всего: 23 матча, 7 побед Ворсклы, 8 ничьих, 8 побед Александрии, разница мячей 25-28

В Премьер-лиге: 14 матчей (+3, =5, -6, 15-19)

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Александрия после неубедительного старта с двух поражений одержала две подряд победы (над Олимпиком и Зарей), но затем получила неожиданный домашний разгром от Десны (0: 3). Таким образом, подопечные Владимира Шарана подтвердили игровой кризис – "желто-чёрные" занимают второе место по количеству пропущенных мячей (10), а единственный убедительный матч в Запорожье они едва не свели к ничьей (после 2:0 в середине второго тайма). Кроме того, у александрийцев очень большие проблемы с организацией позиционных атак – половина их голов прошла после стандартов или грубых ошибок соперника. Перед Лигой Европы этот недостаток нужно исправлять.

Предыдущий матч. 03.12.2018. 17-й тур чемпионата Украины-2018/2019

Ворскла – Александрия – 0:1

Гол: К. Ковалец (4).

Кадровая ситуация

Травмированные: Шехич – Грицук

Дисквалифицированы: Мирошниченко (Александрия)

Под вопросом: Васин, Кравченко – Ковалец

Самый результативный матч – 6 голов

30.06.1994. 39-й тур чемпионата Украины-1993/1994

Александрия – Ворскла – 4:2

Ориентировочные составы на матч Ворскла – Александрия

Ворскла: Ткаченко – Пердута, Чеснаков, Мартыненко, Кане – Петрович, Стрижак – Луизао, Габелок, Артур – Коломоец

Александрия: Панькив – Пашаев, Бабогло, Бухал, Стецков – Гречишкин, Банада – Лучкевич, Ковалец, Третьяков – Безбородко

"Изюминки" матча

– Пропускной сериал Александрии в УПЛ начался 3 апреля этого года и продолжается в течение рекордных для клуба 15-ти игр (пропущено 25 мячей).

– Александрия при Владимир Шаран может добыть 50-ю победу в УПЛ.

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

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Ворскла по качеству своей игры выглядит более интересно, чем нынешняя Александрия, но значительная часть положительных результатов была добыта при большом везении. Где-то уже назрел момент расплаты за благосклонность Фортуны, а в матче против разъярённого бронзового призёра УПЛ это сделать легче всего. Впрочем, вряд ли подопечные Владимира Шарана одержат победу – пока их форма не позволяет делать такие прогнозы. Наиболее вероятной кажется результативная ничья.

СК Днепр-1 – Колос

СК Днепр-1 дебютировал в элите в статусе главной надежды на спасение УПЛ от бездумного оборонного "бей-беги", однако пока подопечные Дмитрия Михайленко разочаровывают. После тяжёлой победы над обречённым Олимпиком в первом туре днепровцы дважды проиграли и ещё два раза сыграли вничью – не все эти неудачи были по игре, но и на победу "жёлто-черные" нигде не заслужили. Команда очень страдает от общей молодости и привозной задней линии, что ярко продемонстрировал матч против Львова – первый гол привёз голкипер, а третий стал следствием ошибочной скидки Когута и необязательного фола Гуйе в штрафной. Словом, тренерскому штабу есть над чем работать.

Статистика противостояния СК Днепр-1 и Колоса

Всего: 2 матча, 1 победа СК Днепр-1, 1 ничья, 0 побед Колоса, разница мячей 4-2

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Колос на старте чемпионата одержал две победы и отобрал очки у Десны, но матчи против Зари и Ворсклы завершились поражениями с общим счётом 1:6. Особенно тяжёлой стала пощёчина от полтавчан, которым новички чемпионата вообще ничего не сделали – суммарный коэффициент ожидаемых голов ковалёвцев составил мизерные 0,15. Впрочем, вряд ли кто-то надеялся на 15 очков Колоса в первых турах, поэтому более важно смотреть на игру – но и она в последнее время не впечатляет. Подопечные Руслана Костишина много бегают и действуют настойчиво, но при позиционных атаках команду легко разворачивают обратно. Это нужно исправлять.

Лучшие бомбардиры противостояния

Днепр-1: Станислав Кулиш, Сергей Логинов, Алексей Чичиков, Александр Назаренко – по одному.

Колос: Джемаль Кизилатеш, Олег Ильин– по одному.

Кадровая ситуация

Травмированные: нет

Дисквалифицированы: Гуйе, Кравченко (СК Днепр-1)

Под вопросом: Лопирёнок – Ильин, Гавриш

Предыдущий матч. 19.05. 2019. 27-й тур Чемпионата Украины-2018/2019 в Первой лиге

Днепр-1 – Колос – 3:1

Голы: 0:1 – А. Ильин (11), 1:1 – С. Логинов (29), 2:1 – А. Назаренко (45), 3:1 – А. Чичиков (74).

Ориентировочные составы на матч СК Днепр-1 – Колос

СК Днепр-1: Клищук – Романюк, Шаповал, Логинов, Полевой – Батагов, Когут – Чичиков, Булеца, Назаренко – Кулиш

Колос: Яшков – Зозуля, Парамонов, Максименко, Черноморец – Задоя, Милько – Морозко, Смирный, Волков – Лысенко

"Изюминки" матча

– Колос не забивает голов в Чемпионате в течение 236-ти минут.

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Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Во втором тайме матча против Львова подопечные Дмитрия Михайленко вновь напомнили самих себя времён Первой лиги, когда в агрессивном стиле команда просто вдавливала соперника в его ворота. Правда, сил на долгую игру в таком темпе не хватило, но в целом СК Днепр-1 производит впечатление команды, которой по силам одолеть нынешний Колос.

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