Львов после смены тренера если не расцвёл, то точно стал опасным. Под руководством Виталия Шумского "горожане" провели три матча, одержав две минимальные победы – и над кем! Жертвами львовян стали Ворскла и Десна. Между этими победами расположилось поражение от Александрии, но там "жёлто-чёрным" откровенно повезло – матч был на 0:0. На этом фоне всё чаще звучат разговоры о необходимости назначить Виталия Шумского главным тренером на постоянной основе, однако у него нет лицензии PRO.

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Переоценивать мощь Львова, однако, не стоит. Новый коуч просто перешёл на четыре защитника и игру от обороны и контратак, побеждая с минимальными xG и не без фарта. Его сильно вытягивает голкипер Костик, но в том же поединке против Десны команда допустила 26 ударов по собственным воротам, половина из которых прошла с близкой дистанции. Конечно, "горожане" стали более организованными и у них всё хорошо с психологией, но до ренессанса ещё слишком далеко.

Мариуполь неплохо начинал сезон, но в последних четырёх турах наметилась печальная серия – азовцы расписали ничью с Ингульцом, Олимпиком и Рухом (и, что наиболее неожиданно, были разгромлены Шахтером). Список обидчиков не впечатляет, а неделю назад Остапа Маркевича и сразу семерых футболистов ещё и накрыла волна коронавируса. Сикан и главный тренер уже оправились, да и вообще кадров команде хватает, однако приятного мало.

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Для Мариуполя важно дотерпеть до зимней паузы, ведь игроки уже явно устали от выездов в каждом туре. Кроме того, необходимо побеждать Львов, ведь дальше по календарю матчи с Динамо и Десной – там зацепиться за очки будет трудно.

Кадровая ситуация

Травмированные или больные COVID-19: Кащук (Мариуполь)

Дисквалифицированы: Сабино (Львов)

Ориентировочные составы на матч Львов – Мариуполь

Львов: Костик – Якимец, Кравчук, Михоуби, Грисьо – Шина, Айнсалу, Борзенко, Кошман – Казлаускас – Ныч

Мариуполь: Гальчук – Велев, Чоботенко, Биков, Стасюк – Петерман, Танковский – Горбунов, Бондаренко, Мишнёв – Кулаков

Прогноз "Футбол 24" – 0:0

Львов сейчас на ходу, но вряд ли команда Виталия Шумского готова побеждать достаточно сильных соперников серийно. Команде сильно везло, но долго это продолжаться не может. Впрочем, в поражение "горожан" также не верится – слишком уж забуксовали азовцы конце сезона. С Рухом они так и вовсе отскочили.

Мариуполь тоже не готов к победе. При этом у обеих команд очень сильные голкиперы, а в атаке всё достаточно бедно – именно поэтому можно прогнозировать ничью с невысоким количеством голов. Или даже вообще без них.

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