Львов – Мариуполь: анонс матча УПЛ

Львов в рамках 23-го тура УПЛ принимает Мариуполь. Анонс и прогноз на матч читайте на Футбол 24.

Львов – Мариуполь

3 апреля, 19:30, Львов, стадион "Украина"

Главный арбитр: Николай Балакин (Киевская область)

Телетрансляция на канале "Футбол 1", текстовая онлайн-трансляция на "Футбол 24"

Наименее статусный матч в 23-м туре для первой шестёрки, но не менее важный. Сейчас у команд по 30 очков, а у Заре, которая будет играть против Динамо в параллельной встрече, всего 32. Победитель поединка во Львове хотя бы на неделю может запрыгнуть на четвёртую позицию, но, что самое главное – оторвётся от главного конкурента. Обе команды будут идти по второму этапу очень ровно, поэтому каждый зачётный балл будет на вес золота.

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Обе команды отличаются волевым характером и низкой результативностью – они являются типичными середняками УПЛ. Мариуполь не побеждал, но и не проигрывал в последних трёх турах, а Львов весной не забивал более одного гола за матч. В кадровом плане "горожане" немного сильнее, ведь у них нет ни дисквалифицированных, ни травмированных – исключением является лишь Лукас Тейлор. Мариуполю же из-за перебора жёлтых не помогут Дмитрий Мишнёв и Бесир Демири.

Ориентировочные составы на матч Львов – Мариуполь

Львов: Сарнавский – Насонов, Адамюк, Борзенко, Воронин – Кадина, Прыймак, Педро, Велозу, Алваро – Дуарте

Мариуполь: Худжамов – Полегенько, Чоботенко, Яворский, Тищенко – Федорчук, Игнатенко – Зубков, Чурко, Вакула – Борячук

Прогноз Футбол 24 – 1:1

Обе команды соответствуют уровню друг друга, что доказали и матчи первого круга – в обоих поединках зафиксировали ничью 2:2. Сейчас реализация этих коллективов на порядок хуже, поэтому можно прогнозировать повторение предыдущего результата с меньшим количеством забитых голов.