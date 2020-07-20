Львов – Мариуполь – 0:2 – видео голов и обзор матча

Львов потерпел поражение от Мариуполя в рамках 32-го тура УПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Мариуполь отличился по разу в каждом из таймов. Сначала чемпион мира с Украиной U-20 Максим Чех забил свой первый гол на профессиональном уровне, а затем Вячеслав Чурко реализовал пенальти.

Мариуполь легко обыграл Львов – чемпиону мира покорилось выдающееся достижение

В конце концов, отчетная встреча не имела никакого турнирного значения для обоих соперников. Мариуполь забронировал за собой 8-ю строчку, а Львов уже не имел шансов покинуть предпоследнее место. Азовцы не проигрывают "горожанам" уже восемь поединков подряд. Последний раз ФК Львов побеждал Мариуполь еще в ноябре 2008 года.