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Львов – Мариуполь – 0:2 – видео голов и обзор матча

20 июля 06:30 - Читати українською
Львов – Мариуполь – 0:2 – видео голов и обзор матча
Львов – Мариуполь – 0:2 – видео голов и обзор матча

Львов потерпел поражение от Мариуполя в рамках 32-го тура УПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

 
Максим Чех 32’
Вячеслав Чурко 58’
32’ Максим Чех
58’ Вячеслав Чурко

Мариуполь отличился по разу в каждом из таймов. Сначала чемпион мира с Украиной U-20 Максим Чех забил свой первый гол на профессиональном уровне, а затем Вячеслав Чурко реализовал пенальти.

Мариуполь легко обыграл Львов – чемпиону мира покорилось выдающееся достижение

В конце концов, отчетная встреча не имела никакого турнирного значения для обоих соперников. Мариуполь забронировал за собой 8-ю строчку, а Львов уже не имел шансов покинуть предпоследнее место. Азовцы не проигрывают "горожанам" уже восемь поединков подряд. Последний раз ФК Львов побеждал Мариуполь еще в ноябре 2008 года.

Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
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