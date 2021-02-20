В рамках 15-го тура УПЛ Львов принимает Колос, Мариуполь встретится с Зарей, а Александрия – с Минаем. Анонс и прогноз на матчи читайте на "Футбол 24".

Львов – Колос

Львов начал новый год с победы, переиграв Минай в Ужгороде. В прессе расхвалили команду Виталия Шумского за контратаки – в первом тайме "горожане" трижды выходили один на один, забили дважды и имели ещё моменты. Особенно понравилась связка Ренана с Альваро, которых вернули в клуб зимой. Впрочем, Минай сам подставлялся под их разрезные передачи и рывки за спину. "Лисы" пытались обороняться высоко, но не имели для этого необходимых качеств – львовяне их за это наказали, однако во втором тайме команда закрылась, забыв об атаках до самого финального свистка. Победу удержать удалось с огромным скрипом.

Колос так просто разрывать себя не даст, но истинную силу Львова мы пока не знаем. Поединок против ковалёвцев не покажет, насколько подопечные Шумского спрогресувалы за зиму – слишком мала выборка – но точно полнее раскроет плюсы и минусы "горожан".

Колос неделю назад праздновал дебютный отбор очков в протистояннни с Шахтером. В текущем сезоне ковалёвцы вообще прекрасно играют в топ-матчах – команда расписала ничью с Динамо, Зарей, Александрией и Десной, и только Ворскла с Шахтером в первом круге сумели переиграть подопечных Руслана Костышина. К тому же, коллектив классно проявил себя в еврокубках. Словом, нынешний Колос для Львова остается заоблачным уровнем.

Впрочем, одними комплиментами и ничьими с грандами сыт не будешь. Колос сейчас идёт на седьмой позиции с отставанием от пятой в два зачётных балла – и эту позицию занимает мощная Ворскла, которая не даст большого количества возможностей догнать себя. Если ковалёвцы вновсь хотят прорваться в Лигу Европы, необходимо побеждать Львов любых условиях.

Кадровая ситуация

Травмированные: Морозко (Колос)

Дисквалифицированы: Петров (Колос)

Ориентировочные составы на матч Львов – Колос

Львов: Костик – Ременяк, Махмутович, Михоуби, Якимец – Брикнер, Сабино – Шина, Альваро, Казлаускас – Ренан

Колос: Волынец – Кравченко, Новак, Гавриш, Черноморец – Богданов, Задоя – Антюх, Ориховский, Данфа – Лысенко

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

Львов под руководством Шумского демонстрирует хорошие контратаки и высокую реализацию, поэтому на один гол в ворота ковалёвцев "горожане" рассчитывать могут. Впрочем, пока даже сильнейшая версия львовян победила сырой Минай со скрипом – Колос же так просто не взять. Поединок против "горняков" показал, что этот коллектив и сам шикарно контратакует, создавая моменты высокого качества. К тому же, он способен навязать свой сценарий игры даже грандам.

Учитывая эти факторы, можно прогнозировать победу Колоса, однако в первых турах все прогнозы особого смысла не имеют. Мы ещё слишком мало знаем о командах.

Мариуполь – Заря

Мариуполь неплохо проявил себя на сборах, однако в первом же после зимней паузы матче азовцы уступили Александрии. Подопечные Остапа Маркевича начали создавать моменты лишь ближе к завершению встречи, ещё раз подтвердив свою нестабильность – в текущем сезоне они играют вспышками активности и чередуют победы с ничьими и поражениями, причём в последних трёх турах они проиграли трижды.

Проблем добавляет и продолжение работ по обновлению газона на своём стадионе – весь первый круг Мариуполь провёл на выезде, и даже сейчас формально домашние встречи с Александрией и Зарей приходится проводить на чужих полях. Как следствие, запорожские фанаты не смогут попасть на игру, потому что азовцы банально не успели организовать этот процесс в кабинетах. Впрочем, вряд ли бы кто-то пришел на матч против неубедительного середняка при минусовой температуре.

Заря забуксовала осенью, отпустив конкурентов в борьбе за бронзу в значительный отрыв, но до зимнего перерыва луганчане успели сократить отставание всего до трёх очков от Десны. Сразу же после возобновления чемпионата подопечные Виктора Скрипника победили северян, поравнявшись с ними, хотя по качеству моментов команда Александра Рябоконя заслужила минимум на ничью. Так или иначе, Заря до сих пор остаётся четвертой из-за худшей разницы голов, а значит останавливаться "мужикам" нельзя. Тем более, что снизу поджимает Ворскла.

Трудно сказать, насколько изменился футбол Зари после паузы, ведь первый матч прошёл на снегу в минусовую темпаратуру. В количестве и эффективности единоборств коллектив точно не сбавил, да и от фирменного стиля Виктор Скрипник не отказался, но выделить сильные и слабые стороны его коллектива пока невозможно – слишком мала выборка и слишком нетипичные условия были в игре с Десной. Это оставляет определённую интригу в матче с Мариуполем, однако в целом азовцы проигрывают луганчанам по всем показателям.

Кадровая ситуация

Травмированные: Горбунов, Бондаренко (под вопросом) – Громов, Кабаев (под вопросом)

Дисквалифицированы: Абу Ханна, Иванисеня (оба – Заря)

Ориентировочные составы на матч Мариуполь – Заря

Мариуполь: Гальчук – Кирюханцев, Быков, Чоботенко, Стасюк – Танковский, Чех – Очеретько, Мишнёв, Топалов – Сикан

Заря: Василь – Фаворов, Вернидуб, Руфат, Циганикс – Назарина – Хомченовский, Юрченко, Кочергин – Сайядманеш, Гладкий

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

Мариуполю в последних трёх поединках на Славутич Арене сыграл без пропущенных голов, но нынешняя версия азовцев производит впечатление слабейшей. Подопечные Маркевича-младшего в принципе не отличаются стабильным футболом – Заря в текущем сезоне выглядит командой с другой планеты. Конечно, за неделю Мариуполь мог добавить, но пока что мы можем опираться только на информацию из первого после зимы тура.

Там луганчане продемонстрировали способность прибивать главного претендента на бронзу при максимально неблагоприятных условиях. Мариуполь в то же время проиграл Александрии, хотя соперник не демонстрировал чего-то особенного. Учитывая результаты и вышеупомянутые факты, можно прогнозировать уверенную победу Зари.

Александрия – Минай

Александрия неделю назад вернулась из зимней спячки минимальной победой над Мариуполем. Ничего нового в ней мы не увидели, но можно констатировать, что стратегический план Владимира Шарана на первые туры работает. На сборах главный тренер "жёлто-чёрных" нагрузил подопечных огромным количеством спаррингов (8 за 18 дней), компенсировав игровым тонусом потерю нескольких лидеров (Довгий, Безбородько, Грицук). К тому же, СМИ говорят о возможности ухода Лучкевича и Ковальца.

Словом, нынешняя Александрия ещё сильнее ориентирована на физическую мощь и выносливость, а вне поля за командой следить интереснее, чем на нём. Различные слухи и поведение на трансферном рынке явно намекают, что финансирование клуба урезали, поэтому о еврокубках речи идти не может. Александрия сейчас может играть в своё удовольствие без психологического давления, но без задач.

Минай зимой провёл масштабное обновление состава, отказавшись от восьми футболистов и подписав 8 новых. Одним из них стал Артем Милевский, дебютировал уже в первом после паузы туре – нападающий выглядел симпатично, раздавал крутые передачи, однако голов не забил. Обидно, ведь его команда вполне заслужила ничью со Львовом – по крайней мере, после перерыва, когда удалось прижать "горожан". "Лисов" погубило желание сыграть с высокой линией обороны без видимых для этого навыков защитников. Сырой Львов разорвал эту конструкцию буквально за три атаки.

В результате этой неудачи подопечные Василия Кобина упали аж на предпоследнюю позицию в турнирной таблице. Таким образом, в матче против Александрии команде нужно побеждать любой ценой – когда, как не сейчас, когда у соперника нет никаких задач? Тем более, что в первом круге закарпатцы праздновали минимальную победу.

Кадровая ситуация

Травмированные: –

Дисквалифицированы: Ситало (Александрия)

Ориентировочные составы на матч Александрия – Минай

Александрия: Билык – Пашаев, Бондаренко, Дубра, Вантух – Гречишкин – Лучкевич, Банада, Ковалец, Шастал – Устименко

Минай: Каниболоцкий – Матич, Маембе, Карась – Кныш, Снежко, Нуриев, Малепе – Кожанов, Милевский – Шиндер

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Оба коллектива очень похожи стилистически, играя от физической мощи и в первую очередь пытаясь качественно закрыться. Александрия пока сохраняет довольно сильный состав и явно находится в высокой функциональной готовности, но и Минай со Львовом бегал нормально. Словом, это тот случай, где трудно кому-то отдать предпочтение – здесь вполне можно поставить на ничью.

"Збірна України – моя мрія": найкращий у Зорі – про зарубу з Десною, вибитий зуб Іванісені і реванш у Лізі Європи