Несмотря на статус гостей, Колос забрал инициативу, за что был вознагражден голом от Ориховского. Хавбек головой замкнул навес с левого фланга.

Колос благодаря дублю воспитанника Динамо обыграл Львов – Волынец отразил пенальти

После перерыва арбитр назначил пенальти в ворота львовян, который удачно выполнил тот же Ориховский, оформив дубль. В конце игры рефери указал на точку уже у ворот Колоса, но Волынец справился с ударом Ренана.

Победа подняла Колос на 6-ю строчку, Львов – 10-й.