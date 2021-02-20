Львов – Колос – 0:2 – видео голов и обзор матча
20 февраля 23:13 - Читати українською
Львов принимал Колос в рамках 15-го тура УПЛ. Смотрите видеообзор матча на Футбол 24.
Павел Ореховский 33’
Павел Ореховский 74’
33’ Павел Ореховский
74’ Павел Ореховский
Несмотря на статус гостей, Колос забрал инициативу, за что был вознагражден голом от Ориховского. Хавбек головой замкнул навес с левого фланга.
Колос благодаря дублю воспитанника Динамо обыграл Львов – Волынец отразил пенальти
После перерыва арбитр назначил пенальти в ворота львовян, который удачно выполнил тот же Ориховский, оформив дубль. В конце игры рефери указал на точку уже у ворот Колоса, но Волынец справился с ударом Ренана.
Победа подняла Колос на 6-ю строчку, Львов – 10-й.
Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter