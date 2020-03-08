Львов – Карпаты, СК Днепр-1 – Мариуполь: анонс матчей УПЛ

В рамках 22-го тура чемпионата Украины Львов принимает Карпаты, а СК Днепр-1 встретится с Мариуполем. Анонс и прогноз на матчи читайте на "Футбол 24".

Львов – Карпаты

К очередному львовскому дерби команды подходят в разных статусах. Карпаты остаются на дне турнирной таблицы с отставанием в шесть очков от спасительной предпоследней позиции – Львов же хоть и недалеко убежал, но все ещё остается в борьбе за зону плей-офф за еврокубки. Обеим командам при этом очень важно победить, ведь "горожане" рискуют отпустить ближайшего конкурента по ЛЕ на шесть зачётных баллов, а "львы" любой ценой обязаны прервать 15-матчевую безвыигрышную серию.

Статистика противостояния

Всего: 6 матчей, 2 победы Львова, 3 ничьи, 1 победа Карпат, разница мячей 6-8

В Премьер-лиге: 5 матчей (+1, =3, -1, 5-7)

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В новом году оба коллектива неплохо начали, но к третьему туру расклеились. Карпапы очень достойно сыграли с СК Днепром-1 и Колосом, но набрали всего одно очко – и то благодаря голу из офсайда. Ожидалось, что подопечные Романа Санжара дадут бой и Александрии, но на КСК Ника случился разгром (0:4). Львов, в свою очередь, минимально победил Олимпик и отобрал очки у той же Александрии, играя в меньшинстве, однако в поединке с Зарей закономерно проиграл – если бы не Сарнавский, который потащил два пенальти, счёт был бы неприличным. Словом, галицкие коллективы подошли к дерби в примерно равной форме.

Предыдущий матч

19.10.2019. 11-й тур чемпионата Украины-2019/2020.

Карпаты – Львов – 0:0

Кадровая ситуация

Дисквалифицированы: Борзенко, Братков – Назарина

Травмированные или под вопросом: Веремиенко, Танчик, Деда, Якимец (Карпаты)

Ориентировочные составы на матч Львов – Карпаты

Львов: Сарнавский – Гончар, Клименчук, Приймак, Бопесу – Жонатан, Сабино – Богунов, Велвес, Альваро – Ренан

Карпаты: Кудрик – Мартинс, Гиоргадзе, Халль, Дубинчак – Клёц – Лях, Притула, Хахлёв, Козак – Матар

"Изюминки"

– Карпаты могут пропустить 600-й гостевой гол в чемпионатах (ещё 1 мяч) или вообще пропустить 1000-й гол (еще 3 мяча).

– Карпаты не побеждают в Чемпионате с 20 сентября в течение рекордных для клуба 14 матчей подряд: =4-10.

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

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Потеря двух основных центрбеков станет для Львова страшной проблемой, учитывая скромное кадровое разнообразие "горожан", но и Карпаты без Назарины сейчас представить трудно. В целом же, оба коллектива выглядят слишком ровно, чтобы однозначно прогнозировать победу кого-то конкретного, но голы точно должны быть.

СК Днепр-1 – Мариуполь

Ключевой матч в борьбе за верхнюю шестёрку. СК Днепр-1 в настоящее время имеет в активе 22 зачётных балла и идёт восьмым, Мариуполь опережает "желто-черных" на три очка, а над обоими висит Колос – впрочем, ковалёвцы сегодня играют против Шахтера. У днепровцев шансов на первую шестёрку уже нет, но в борьбе за плей-офф еврокубков их может поджать Львов, который держится на расстоянии одной победы. Теоретически, в победе должен быть заинтересован Мариуполь, но подопечные Бабича в любом случае будут бороться за ту же зону плей-офф. Очки же лучше набирать в матчах с равными себе – поэтому далеко не факт, что гости полетят вперёд.

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В игровом плане обе команды производят неоднозначное впечатление. СК Днепр-1 провёл кучу сильных по меркам УПЛ трансферов и даже итальянского тренера выписал, но не смог переиграть Карпаты и получил четыре гола за 23 минуты от Шахтера – впрочем, этот же коллектив прибил Динамо благодаря хет-трика Супряги. Мариуполь же уступил в равной вязкой игре Зари, потерпел разгром от Десны, а затем сам разгромил Ворсклу. Словом, от нынешней команды Александра Бабича непонятно, чего ждать.

Предыдущий матч (единственный в противостоянии): 20.10.2019, 11-й тур чемпионата Украины-2019/2020.

Мариуполь – Днепр-1 – 1:0

Гол: В. Федорчук (82).

Кадровая ситуация

Дисквалифицированы: Ди Франко, Назаренко – Муравский

Травмированные или под вопросом: Цуриков, Сваток, Когут – Худжамов, Танковский

Ориентировочные составы на матч СК Днепр-1 – Мариуполь

СК Днепр-1: Юрчук – Адамюк, Логинов, Лопирёнок, Шаповал – Кравченко – Чичиков, Вакулко, Булеца, Коркишко – Супряга

Мариуполь: Гальчук – Полегенько, Чоботенко, Яворский, Быков – Федорчук, Игнатенко – Чурко, Мишньов, Топалов – Фомин

"Изюминки"

– Днепровцы на своём поле в УПЛ вничью ещё матчи не завершали (10 игр, по 5 побед и поражений).

– Гостевой пропускной сериал азовцев длится 5 игр (12 мячей).

– 25-й гол в УПЛ может забить Сергей Кравченко (СК Днепр-1).

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Обе команды примерно равны. СК Днепр-1 играет дома и захочет реабилитироваться за избиение от Шахтера, а Мариуполь должен определиться со своими желаниями. Азовцам по силам переиграть соперника, но на старте года от них можно ожидать чего угодно. В таких случаях очень вероятна ничья.

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