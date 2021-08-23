В прошлом сезоне Львов завершал очень круто, имея в активе 5-матчевую беспроиграшную серию с победами над Александрией, Десной, а до этого и над Шахтером. Остановить триумфальное шествие "горожан" удалось Ингульцу (1:0), однако даже после поражения петровцам команда претендовала на 7 место в УПЛ. В нынешнем первенстве от подопечных Анатолия Бессмертного ожидали чего-то похожего, но прошло уже четыре тура, а побед нет. Интересно, что общая безвыигрышная серия в 6 матчей стартовала именно после проигрыша "казакам".

В чемпионате остались только команды без побед – кроме львовян, без них живут Мариуполь и Ингулец. У азовцев средний возраст команды опустился до 19,5 лет, а петровцы все 4 матча сыграли против лидеров. У "горожан" календарь тоже был непростым, однако реальный провал произошел только в Полтаве, где Львов подвергся разгрому (1:4) – а вот в других поединках подопечные Анатолия Бессмертного играли ровно и даже интересно. В частности, они сыграли вничью с Мариуполем, отобрали очки у Александрии и держали 0:0 против Шахтера до 70-х минут.

Пока коллективу не хватает разнообразия и игровой стабильности. "Горожане" могут провести один прекрасный тайм, полностью провалившись в другом – и это касается не только команды в целом, но и отдельных ее футболистов. Пока слабые результаты можно было списать на силу соперников, но сегодня у Львова оппонент с его планеты. Любой результат, кроме победы, будет считаться провалом.

Впрочем, то же самое можно сказать о петровцах. Подопечные Сергея Лавриненко в первых четырех турах встречались исключительно с топами, набрав всего одно очко, но в каждом из матчей коллектив выглядел достойно – даже разгром от Зари (1:5) произошел при приличном футболе с 25 касаниями в штрафной, а при счете 1:3 "казаки" могли еще и пенальти заработать. В среду же Ингулец сенсационно отобрал очки у Динамо в столице (1:1). Александр Поворознюк считает, что его команде просто повезло, однако это не совсем так, – футболисты добились результата, навязав киевлянам кучу борьбы, завалив их высокий темп и четыре раза пробив после контратак.

Упрямство, неудобство для соперников, готовность бороться и рвать на встречных курсах были характерны для петровцев в предыдущем чемпионате. Нынешний показывает, что все эти качества никуда не делись, но этот факт не будет иметь никакого смысла без побед в следующих поединках. Ингулец отмучился с лидерами – теперь необходимо брать свое с соперниками своего уровня. Иначе борьба за выживание вновь станет лейтмотивом сезона.

Кадровая ситуация

Травмированные: –

Дисквалифицированы: –

Ориентировочные составы на матч Львов – Ингулец

Львов: Костик – Бусько, Романчук, Махмутович, Якимец – Чирьяк, Брикнер – Шина, Политыло, Эрнест – Ныч

Ингулец: Шуст – Полегенько, Бен Салем, Ковалев, Опанасенко – Шарай, Шишко, Запорожец, Козак, Бартулович – Ситало

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Обеим командам сегодня нужна исключительно победа. Обе неплохо закрываются на своей половине, хотя и пропускают голы. Обе успешно ведут единоборства и круто смотрятся на контратаках. Словом, коллективы чрезвычайно похожи. Возможно, Львов несколько лучше работает на мяче, но у Ингульца лучший прессинг.

Словом, соперники равны и похожи. У "горожан" есть небольшое преимущество в функциональной готовности, ведь петровцы посреди недели играли с Динамо – впрочем, на старте сезона у команд сил должно быть достаточно. Наиболее вероятным результатом в таких условиях кажется результативная ничья.