Львов – Динамо: стартовые составы

Стали известны составы команд в одном из центральных матчей 2-го тура украинской Премьер-лиги, в котором Львов примет киевское Динамо.

Новичка УПЛ Львов уже во втором матче сезона 2018/19 будет экзаменировать отечественный гранд – Динамо. Обе команды одержали победы в стартовом туре и стремятся продолжить удачную для себя серию.

Львов – Динамо: анонс матча УПЛ

Львов: Бандура, Адамюк, Воронин, Парамонов, Голиков – Каленчук, Приймак, Западня, Волошинович – Аугусто, Бруно

Запасные: Сарнавский, Сабино, Жулио Сезар, Мартан, Борзенко, Тейлор, Панамби

Динамо: Бойко – Морозюк, Кадар, Бурда, Кедзёра – Че Че, Гармаш, Буяльский, Цыганков, Вербич – Беседин

Запасные: Бущан, Сидклей, Шабанов, Сидорчук, Андриевский, Смирный, Русин

Напомним, что матч Львов – Динамо начнется на Арене Львов в 19:00. Текстовую онлайн-трансляцию читайте на сайте "Футбол 24".