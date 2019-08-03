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Львов – Динамо: Соль сыграл в официальном матче впервые за 5 месяцев, Кадири дебютировал за киевлян

21:20 134 Читати українською
Львов – Динамо: Соль сыграл в официальном матче впервые за 5 месяцев, Кадири дебютировал за киевлян
Фран Соль / ФК Динамо

Матч Львов – Динамо в рамках второго тура УПЛ 2019/20 стал особенным сразу для двух игроков киевлян.

 
Виталий Буяльский 45’
Виталий Буяльский 45+3’
Карлос Де Пена 52’
45’ Виталий Буяльский
45+3’ Виталий Буяльский
52’ Карлос Де Пена

Фран Соль и Абдул Мохаммед Кадири вышли на замену в поединке Динамо против Львова. Испанец появился на поле на 66-й минуте, ганец – на 9 минут позже.

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Для Соля этот выход стал первым в официальном матче, начиная со 2 марта – именно тогда форвард травмировал плечо в матче против Десны. С тех пор испанец играл только в летних контрольных матчах.

Для Мохаммеда Кадири появление на поле стало дебютным в официальных поединках за Динамо. Напомним, ганец стал первым новичком киевлян в летнее межсезонье.

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Динамо Киев Динамо Киев Львов - Динамо Киев Абдул Мохаммед Кадири Абдул Мохаммед Кадири Фран Соль Фран Соль
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