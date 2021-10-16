"Важные три очка, важная победа после паузы на матчи сборных, на которые было вызвано много наших игроков – как украинцев, так и легионеров. В команде осталось совсем мало футболистов, поэтому было сложно подготовиться к этому матчу. Кроме того, поле сегодня не позволяло играть в качественный, быстрый футбол, поэтому, повторюсь, победный результат очень важен.

Львов – Динамо – 1:4 – видео голов и обзор матча

Мы доминировали на протяжении всей игры, создали моменты и забили голы. Не дали сыграть соперникам так, как они хотели – за счет длинных передач нам за спину. Мы пытались это блокировать, не позволить нападающему соперников сыграть в мяч. Практически не дали противнику сыграть в свою игру. Поэтому заслуженные три очка.

Буяльский и Миколенко восстановились после своих травм, в последние дни уже тренировались в общей группе. Последние три тренировки они провели вместе со сборниками. Поэтому я выпустил их на поле, и они сыграли хорошо", – цитирует Луческу официальный сайт Динамо.

Добавим, что киевляне на выезде разгромили Львов (4:1) благодаря голам Буяльского, Цыганкова и Гармаша. Победа позволила восстановить отрыв от Шахтера в борьбе за первое место на 3 очка.

Динамо разбило Львов и вернуло себе лидерство в УПЛ – мастер-класс от Гармаша для Супряги и режим экономии перед ЛЧ