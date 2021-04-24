Львов – Десна

Львов после побед над Минаем и Александрией в последних двух турах запрыгнул аж на десятую строчку в турнирной таблице. При этом у "горожан" есть матч в запасе, однако расслабляться рано – впереди ещё пять поединков, а от дна "горожан" отделяют всего три зачётных балла. Сейчас любая осечка может стать роковой, поэтому подопечным Анатолия Бессмертного жизненно необходимо цепляться за очки даже во встречах с лидерами.

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Благо, футбол львовян выглядит неплохо. Да, это не Барселона и даже не уровень середняка УПЛ, однако в рамках борьбы за выживание команда выделяется – "горожане" создают приличное количество моментов и очень классно контратакуют. К тому же, этот коллектив готов создавать громкие сенсации – за последний месяц он прибил Шахтер (3:2) и Александрию (2:1), а также дал достойный бой Ворскле (1:2). Кстати, осенью Львов сумел победить Десну на её же поле, поэтому черниговцам сегодня стоит готовиться к непростой встрече.

Северянам тоже необходимы очки. Неделю назад они потерпели сенсационное поражение от Миная (1:3), причём это случилось в день рождения клуба – только поражение Зари спасло команду от вылета из борьбы за бронзу. Сейчас ситуация в этом мини-турнире непростая – луганчане пока идут третьими с отрывом в два очка от Десны и с матчем в запасе, Ворскла опережает подопечных Александра Рябоконя на один зачётный балл, а Колос отстаёт от них на два. Лимит осечек у черниговцев уже исчерпан, поэтому в поединке со Львовом нужна только победа.

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Впрочем, Десна весной не впечатляет. Претендент на бронзу выиграл только четыре поединка из девяти, причём три из четырех побед прошли над аутсайдерами. Серьёзными успехами стала ничья с Динамо и разгром Александрии, но выносы от Шахтера и Миная нивелировали значение этих результатов. Словом, футбол северян далёк от идеала. Это – шанс для Львова.

Кадровая ситуация

Травмированные: Шина (под вопросом) – Тотовицкий, Будковский

Дисквалифицированы: Грисьо, Романчук (Львов)

Ориентировочные составы на матч Львов – Десна

Львов: Ильющенков – Бусько, Лобай, Махмутович, Якимец – Довгий, Чирьяк – Ременяк, Альваро, Эрнест – Ныч

Десна: Паст – Конопля, Имереков, Гитченко, Сухоцкий – Домбровский, Огиря – Калитвинцев, Гуцуляк, Картушов – Безбородько

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Как показывает опыт последних матчей, в УПЛ что-то прогнозировать невозможно. Сегодня аутсайдеры громят лидеров, а завтра они же без шансов проигрывают соседям по таблице. Все могут переиграть всех. Результат мало зависит от какой-то логики – всё решают реализация, фарт, решения арбитров и мелкие несистемные моменты в игре.

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Очевидно, что Десна – фаворит. После позора с Минаем подопечным Александра Рябоконя хочется реабилитироваться, да и турнирная ситуация заставляет биться за победу. Впрочем, у черниговцев очень серьёзные проблемы с составом – как показал поединок в Ужгороде, без лидеров северяне уже не такие грозные. В таких условиях мотивированный и агрессивный Львов вполне может зацепиться за ничью.

Колос – Ворскла

Один из ключевых поединков в рамках борьбы за бронзовые медали УПЛ. Ни одна команда не имеет права на осечку – Ворскла проигрывает Заре два очка при матче луганчан в запасе, а Колос отстаёт от "зелено-белых" на три зачётных балла. У ковалёвцев ситуация осложняется очень тяжёлым календарём (Десна, Александрия, Динамо), поэтому поражение или даже ничья с полтавчанами с большой вероятностью будут означать капитуляцию "хлеборобов" в битве за ЛЕ.

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Против сильных соперников подопечные Руслана Костышина весной выглядят очень прилично. За девять туров второго круга УПЛ они отобрали очки у Шахтера и СК Днепра-1, а Зарю удалось победить – да и в целом ковалёвцы проиграли только раз (львовскому Руху). Правда, в последних матчах Колос играл крайне натужно, расписав ничью с Минаем и со скрипом переиграв Олимпик, а с днепровцами неделю назад команда не выглядела значительно лучше. Словом, "хлеборобы" выступают, как очень опасный середняк, а вот достойны медалей? Матч с Ворсклой даст ответ.

"Зелёно-белые" в прошлом туре устроили феерию, забив четыре гола в ворота Зари – причём первые три мяча залетели за полчаса. Эта победа стала второй подряд для полтавского коллектива, однако делать по ней далеко идущие выводы рано. Во-первых, луганчане были в неоптимальном составе и сами привозили себе глупые моменты, а во-вторых – Ворскла неоднозначно выглядела в предыдущих матчах. Та же победа над Львовом случилась благодаря значительному везению, Мариуполь переиграли по пенальти, а в ничейной встрече с Ингульцоми команда провела аж два сомнительных "11-метровых".

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Уверенно победить подопечные Юрия Максимова смогли только Олимпик, Александрию и Зарю. Хотя в матче с "желто-чёрными" тоже не обошлось без везения, а луганчане забили в ворота Ризныка дважды. В матче же с СК Днепром-1 ворскляне уступили, играя в большинстве. Словом, стабильности и надёжности "зелёно-белым" не хватает – и это шанс для Колоса.

Кадровая ситуация

Травмированные: Задоя, Морозко – Цитаишвили, Пердута (под вопросом)

Дисквалифицированы: Гавриш, Золотов, Лысенко (Колос)

Ориентировочные составы на матч Колос – Ворскла

Колос: Волынец – Кравченко, Новак, Петров, Черноморец – Богданов, Милько – Ильин, Костышин, Чурко – Исаенко

Ворскла: Ризнык – Чеснаков, Яворский, Альюн – Пердута, Тилль, Скляр, Пуцлин, Якубу – Степанюк, Кулач

Прогноз "Футбол 24" – 0:1

Для Колоса эта встреча против Ворсклы будет уже четвёртой в истории. Три предыдущие ковалёвцы проиграли с суммарным счетом 0:7 – и сегодня команда рискует проиграть снова. Вообще-то, оба коллектива равны, однако у Руслана Костышина просто феерические кадровые потери. "Хлеборобы" остались без двух основных защитников и ведущего нападающего – а Колос и с ними в последних турах играл со скрипом.

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Вряд ли Ворскла продемонстрирует какую-то феерию, но у полтавчан практически нет проблем с составом, а по игре они точно не уступают сопернику. При этом полтавчане неоднократно демонстрировали умение побеждать в совершенно ничейных матчах – именно поэтому более вероятной сегодня кажется победа "зелёно-белых".

СК Днепр-1 – Минай

Днепровцы решили свои задачи на второй круг УПЛ. За четыре тура до конца сезона "спортклубовцы" уже не смогут зацепиться за зону еврокубков, ведь отставание составляет десять очков (при тяжёлом календаре "жёлто-чёрных"), но от зоны вылета команда оторвалась аж на восемь пунктов. Хотя о каком вылете может идти речь? Весной подопечные Игора Йовичевича демонстрируют едва ли не лучший футбол в Украине – если клубу удастся сохранить этот состав, то в следующем чемпионате СК Днепр-1 будет бороться за попадание в топ-5. Как минимум.

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В последних двух турах днепровцы побед не знали, но там и соперники были серьезные – Динамо и Колос. При этом с ковалёвцами "жёлто-чёрные" сыграли на равных при значительных кадровых потерях. До этих же неудач команда выиграла в пяти матчах, потеряв очки лишь с Мариуполем и Александрией при бешеном превосходстве. Провальных поединков в исполнении подопечных Игора Йовичевич весной вообще не вспомнить – и это очень плохо для Миная.

Закарпатцы прямо сейчас замыкают турнирную таблицу, имея 18 очков в активе. Всего одна ничья способна поднять их со дна, но только при условии параллельного поражения Олимпика – это плюс. Минус же заключается в том, что впереди у закарпатцев лишь матчи с представителями топ-5, где зацепиться за результат сложно. Таким образом, сегодня подопечным Николая Цымбала необходимо попытаться сыграть на победу – благо, СК Днепр-1 уже не имеет турнирной мотивации, а в поединке первого круга "лисы" победили со счётом 3:2.

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Как показал опыт встречи с Десной, списывать Минай рано. При надлежащем настрое и определённых проблемах в игре соперника этот коллектив способен вынести даже топа, однако пока триумф над северянами выглядит исключением из правил – сразу после него закарпатцы проиграли Львову, а до того они провели серию в пять матчей без побед. При этом футбол минайцев выглядел откровенно слабо. Если "лисы" так же сыграют и сегодня, то СК Днепр-1 легко возьмёт реванш за осеннее поражение.

Кадровая ситуация

Травмированные: Пихалёнок – Кожанов

Дисквалифицированы: Игнатенко (СК Днепр-1)

Ориентировочные составы на матч СК Днепр-1 – Минай

СК Днепр-1: Юрчук – Тейлор, Логинов, Дуглас, Дубинчак – Когут, Ди Франко – Назаренко, Булеца, Чуже – Довбик

Минай: Попович – Маембе, Матич, Сакив, Малепе – Ткачук, Петрусенко – Бойко, Нуриев, Пиняшко – Шиндер

Прогноз "Футбол 24" – 2:0

В нынешней УПЛ возможны любые результаты, однако в случае с этим матчем можно говорить уверенно – СК Днепр-1 является фаворитом. Минай в последних турах старался, но класса и целостности "лисам" критически не хватает даже в битвах против аутсайдеров. Что уж говорить о встрече с днепровцами? Сегодня "жёлто-чёрные" могут проиграть только сами себе – и даже в потерю очков не верится. "Спортклубовцы" слишком сильны для подопечных Николая Цымбала.

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