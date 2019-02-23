Львов – Черноморец – 0:1 – видео гола и обзор матча

Черноморец в матче 19 тура УПЛ минимально обыграл Львов. Смотрите видео гола и обзор матча на "Футбол 24".

УПЛ, 19-й тур

Львов – Черноморец – 0:1

Гол: Гошкодеря, 32

Черноморец минимально обыграл Львов

Обе команды действовали активно и открыто, но судьбу поединка решил всего один гол, который компенсировал отсутствие количества своей яркостью.

Черноморец имеет в активе 15 очков и находится на 11 месте в таблице УПЛ, Львов с 23 пунктами остался на 8 месте.