Львов – Александрия

Анатолий Бессмертный стал главным тренерским открытием прошлого сезона УПЛ, приняв Львов в начале года и подняв его со дна таблицы на восьмую позицию. "Горожане" снимали скальпы с Шахтера, Десны и Александрии, и в новом чемпионате от них ожидали очень много – но, пока команда реально претендует на борьбу за выживание. За три тура львовяне набрали всего одно очко за ничью против Мариуполя, потерпев разгромы от Шахтера и Ворсклы.

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Говорить о какой-то катастрофе рано, ведь с азовцами подопечные Анатолия Бессмертного выглядели неплохо, а с "горняками" в течение 70 минут удавалось держать заслуженные 0:0. Только в Полтаве произошел провал, ведь там Львов глотнул четыре гола за первые 40 минут. "Горожане" могут играть качественно, но слабая работа в обороне и проблемы с психологией выделяются уже сейчас – коллектив пропустил восемь мячей за три тура и чередовал хорошие отрезки игры с ужасными.

С таким футболом Львову будет трудно даже в матчах против дебютантов УПЛ. Сегодня же соперник намного серьезнее – обновленная Александрия под руководством Юрия Гуры в первых трех турах победила Зарю и Шахтер, причем в ворота "горняков" команда провела целых два гола. "Желто-черные" создали сенсации благодаря шикарной игре на контратаках и умению замедлять позиционное наступление соперника. Обороняться команда тоже умеет – Шахтер, например, после забитого в первом тайме гола не создал ни одного острого момента с игры.

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Защита Александрии начинает сыпаться только под очень высоким темпом, но в матче против Львова этот факт не является опасным. Куда больше проблем у подопечных Юрия Гуры возникает при необходимости взлома плотной обороны – так, в поединке с разобранным Минаем они держали мяч 57,2% игрового времени, организовав 42 позиционных атаки, но из них удалось вытеснить всего 0,33 ожидаемых гола. В итоге, "желто-черные" не только покинули поле без забитых голов, но и пропустили 4 контратаки и потерпели поражение.

Эта слабость характерна для всех наших середняков-претендентов на Лигу конференций. Впрочем, если александрийцы хотят побороться за попадание в топ-5, то придется научиться побеждать закрытых соперников.

Кадровая ситуация

Травмированные: –

Дисквалифицированы: –

Ориентировочные составы на матч Львов – Александрия

Львов: Костик – Бусько, Романчук, Махмутович, Якимец – Чирьяк, Брикнер – Шина, Политыло, Эрнест – Ныч

Александрия: Билык – Мирошниченко, Бабогло, Дубра, Цуриков – Демченко, Копина – Одарюк, Ковалец, Третьяков – Устименко

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

Львов сегодня будет заведен, ведь у команды всего одно очко. Подопечные Анатолия Бессмертного неплохо контратакуют, поэтому Александрии будет очень непросто – вполне возможно, что сегодня гости пропустят гол. Впрочем, "горожане" будут открывать зоны в своих тылах, а их уверенно использовал даже Мариуполь.

"Желто-черные" на контратаках уничтожили Зарю и Шахтер, а с нынешним Львовом проблем должно быть еще меньше. Гости – фавориты встречи, и сегодня они должны отпраздновать победу.

Колос – Рух

Колос за два года в УПЛ приучил к энергозатратному и результативному футболу довольно высокого качества, однако на старте нового сезона ковалёвцы откровенно разочаровывают. Подопечные Руслана Костышина не смогли переиграть скромный Верес, минимально победили Металлист 1925 (хотя харьковчане играли лучше) и вылетели из Лиги конференций в первом же раунде квалификации, пропустив дальше 11-ю команду Казахстана. В этих поединках "земледельцы" забили всего один гол, а все моменты можно пересчитать по пальцам одной руки. Главному тренеру даже нечем "отмазаться" – приходится признавать, что у коллектива просто не идёт игра.

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И это при том, что у Колоса фактически есть два равноценных состава, а летнее усиление по меркам середняков УПЛ выглядит довольно сильно. С такими проблемами ковалёвцы без шансов на попадание в топ-5, но сейчас только начало сезона – все еще можно исправить и улучшить. Сейчас же важно просто переиграть Рух, чтобы набрать очки и забыть о фиаско в Казахстане.

Еще две недели назад сделать это было бы проще, ведь львовяне очень слабо стартовали в новом чемпионате. Сначала они потерпели поражение от Металлиста 1925 в Харькове, а затем команда проиграла Ворскле – причем футбол "желто-черных" трудно было назвать сильным. Поражение в Полтаве привела к отставке Ивана Федыка, вместо которого пришел Леонид Кучук. Белорус имеет реноме классного тактика и специалиста по развитию андеграунд-проектов – и в первом же матче он его подтвердил.

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Рух в предыдущем туре уверенно переиграл Верес, забив два гола еще до 10-й минуты. Футболисты, поработав с новым коучем меньше недели, были в явном восторге от работы – Мартынюк и Федорчук заявили, что команда знала о ровенчанах все от А до Я. Коуч ответил комплиментами для своих подопечных. Словом, в львовском коллективе сейчас идиллия – качество тактической подготовки высокое, игрокам нравится тренер, а он доволен командой.

Впрочем, делать далекоидущие выводы из первой победы не стоит, ведь Верес еще не вытягивает уровень УПЛ. Нынче на Рух и Леонида Кучука ожидает настоящая проверка сил и возможностей.

Кадровая ситуация

Травмированные: –

Дисквалифицированы: –

Ориентировочные составы на матч Колос – Рух

Колос: Волынец – Золотов, Гавриш, Петров, Черноморец – Задоя, Богданов – Чурко, Костышин, Ильин – Лысенко

Рух: Панькив – Гагун, Белый, Дидык, Мысык – Мартынюк – Бойчук, Ореховский, Федорчук, Климчук – Борячук

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Колос и так неидеальный по всем показателям, а тут еще и усталость от длительных перелетов и 120-минутного матча в еврокубках накладывается. Рух же, несмотря на уверенную победу в первом матче под руководством Леонида Кучука, пока остается темной лошадкой – никто не знает, как коллектив проявит себя в поединке с сильным соперником. Впрочем, под требования нового тренера подстроиться не так просто, поэтому сегодня вряд ли удастся увидеть сильный футбол в исполнении львовян. Тем более, что и в игре против Вереса отдельные недостатки прослеживались.

Учитывая вышеуказанные факторы, наиболее вероятным результатом кажется результативная ничья.

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