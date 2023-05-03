В рамках 24-го тура УПЛ Львов принимает Александрию, Заря встретится с Вересом, а Черноморец – с Колосом. Анонс и прогноз на матчи читайте на "Футбол 24".

Львов – Александрия

Львов постепенно вязнет на дне таблицы. Надежд на выживание немного, но они еще есть – "горожане" отстают от зоны переходных матчей на семь очков. Кажется, что это слишком много для нынешней команды Анатолия Бессмертного, однако Металлист и Рух демонстрируют не намного лучший футбол. Одна-две победы закрутят интригу до максимума.

Соперник у львовян непростой, но и не страшный. Александрия по кадровому потенциалу выглядит грозно для любой команды УПЛ, но не для Руслана Ротаня – под его требования нужно серьезно обновить основную обойму, а потом еще и дать время сыграться. Это работа в долгую, однако действующего руководителя двух сборных все равно вызвали на ковер к руководству клуба.

"Аграрии" при своих ресурсах выиграли всего один матч из девяти, расписав семь ничьих. Причем почти все соперники были простыми – дальше такой "шары" не будет. Долгое время александрийцы хотя бы без поражений обходилось, но неделю назад они уступили Кривбассу. С таким футболом команде не светит Лига конференций, ведь криворожане, Ворскла и Колос подошли на дистанцию в 3-4 очка.

Если подопечные Руслана Ротаня желают сыграть в еврокубках, то сегодня нужно побеждать без всяких "но".

Кадровая ситуация

Травмированы: Кулаков, Цуриков (Александрия; под вопросом)

Дисквалифицированы: –

Ориентировочные составы на матч Львов – Александрия

Львов: Рыбка – Грисьо, Габриэл, Дитятьев, Кузык – Мильченко, Алибеков – Мишенко, Беляев, Богунов – Свржняк

Александрия: Шевченко – Мирошниченко, Бабогло, Бондаренко, Копина – Рыбалка, Михайленко, Мустафаев – Волошин, Третьяков, Калитвинцев

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

Вообще-то, Александрия должна побеждать Львов без вопросов, однако доверие к команде Руслана Ротаня подорвано окончательно. "Аграрии" не смогли переиграть большую часть аутсайдеров и середняков, поэтому сегодня следует готовиться к сюрпризам. Львов – далеко не простой оппонент.

Тем не менее, фаворитами следует признать александрийцев. У "горожан" слишком уязвимая оборона, да и вообще им не хватает стабильности по ходу игры. Они вполне способны сотворить сенсацию, но гости имеют значительно больше шансов на успех. В теории.

Заря – Верес

Заря продолжает свою сказочку. Луганчане держатся в борьбе за Лигу чемпионов, отставая от СК Днепра-1 всего на два очка – правда, у "желто-черных" есть игра в запасе. Снизу же команду поджимает Динамо, которое держится в пяти зачетных баллах позади. Всего одна осечка подопечных Патрика ван Леувена вернет киевлян в борьбу за бронзу, а они в таких ситуациях всегда будут фаворитами.

Именно поэтому необходимо побеждать Верес. Соперник выглядит довольно удобным для футбола луганчан – ровенчане играют сами и дают играть другим, не паркуясь в низком блоке на все 90 минут. Точно в таком же стиле играл и Черноморец, который имеет на порядок лучшую систему игры (одну из лучших в УПЛ весной) – и Заря уверенно победила его неделю назад!

"Народному клубу" сейчас не до "автобусов". В предыдущем туре подопечные Юрия Вирта остановили свою ужасную 11-матчевую безвыигрышную серию, одолев в родных стенах Львов. Победа оказалась такой себе – ее принесли два дальних удара, причем один из них залетел благодаря грубому ляпу голкипера. По-хорошему, Верес заслуживал только ничью.

Впрочем, это называется регрессией к среднему. В предыдущих поединках команде не везло просто феерично, хотя и без своих ошибок не обходилось. Как следствие, ривненчане до сих пор борются за выживание – отрыв от зоны переходных матчей составляет всего одно очко. Именно поэтому даже ничья с Зарей не устраивает Верес.

Кадровая ситуация

Травмированы: Чурко, Мацапура, Данченко (Заря)

Дисквалифицированные: –

Ориентировочные составы на матч Заря – Верес

Заря: Сапутин – Бутко, Имереков, Батагов, Вантух – Шахов, Бражко – Антюх, Булеца, Русин – Герреро

Верес: Ющишин – Гагун, Курко, Вовченко, Пасич – Клец, Кучеров – Близниченко, С.Шарай, В.Шарай – Шестаков

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Верес способен создать проблемы Заре, но прямо сейчас луганчане выглядят сильнее. Команда Патрика Ван Леувена по делу выиграла 7 из 8 матчей весной, не потерпев ни одного поражения и забив 16 голов. Пропущенных тоже мало, а сам подход к игре у "черно-белых" максимально правильный – никакой романтики, максимальный прагматизм.

Заря все ставит на контратаки. Нестабильный Верес, которому тоже нужно идти вперед, предоставит необходимое пространство – именно поэтому мы ставим на победу луганчан.

Черноморец – Колос

Черноморец, несмотря на поражение от Зари неделю назад (а также проигрыш Ворскле несколько ранее), производит максимально положительное впечатление весной. Что наиболее круто, прогресс одесситов можно назвать тренерским – клуб лишь несколько сбалансировал состав. Агрессивный (контр)прессинг, интересные короткие розыгрыши, продвижение от защитников и высокую интенсивность игры поставил Роман Григорчук, а команда качественно реализовывает его идеи.

"Моряки" в каждом поединке выглядят симпатично. Результаты соответствующие – три победы, боевая ничья с Шахтером, ничья с Александрией при игре в меньшинстве во втором тайме, 13 голов. Неплохие 8 туров. Тем не менее, Черноморцу не хватает класса и кадров, что выливается в определенную нестабильность и грубые ошибки. Именно поэтому одесситам и не удалось зацепиться за очки с Зарей.

И именно поэтому они продолжают борьбу за выживание – от зоны переходных матчей команду отделяют только лучшие дополнительные показатели. А соперник сегодня выпал непростой. Колос получил шанс зацепиться за еврокубки, идя в четырех очках от пятой позиции.

Ковалевцы почти "мертвы" в атаке, в основном добиваясь своего на стандартах. Тем не менее, подопечные Ярослава Вишняка могут похвастаться неплохой обороной – только Шахтер в предыдущем туре смог забить в ворота Волынца больше одного гола. Компактный блок в схеме 4-1-4-1 создал большие проблемы "горнякам" в первом тайме и почти ничего не позволил Заре (луганчане победили благодаря штрафному).

Футбол "хлеборобов" может не понравиться болельщикам. Возможно, этот коллектив имеет лучший потенциал в атаке, однако имеем то, что имеем. Колос эффективно затягивает в трясину УПЛ, а в ней может произойти что угодно. Черноморцу сегодня не позавидуешь.

Кадровая ситуация

Травмированные: Мякушко (Колос; под вопросом)

Дисквалифицированные: –

Ориентировочные составы на матч Черноморец – Колос

Черноморец: Непогодов – Путря, Салюк, Гучек, Брагару – Васильев, Демченко – Бадибанга, Кузык, Алефиренко – Авагимян

Колос: Волынец – Кравченко, Чоботенко, Гончаренко, Черноморец – Милько, Богданов – Ильин, Ореховский, Болбат – Исаенко

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Колосу сегодня будет очень тяжело в атаке, ведь ее у ковалевцев практически нет. Черноморцу тоже будет трудно в атаке – потому что ковалевцы сильны в обороне. Не верится, что в этом матче будет победитель.

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