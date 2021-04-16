Подопечные Анатолия Бессмертного в поединке 22-го тура УПЛ неожиданно победили Александрию. Видео голов и обзор матча смотрите на "Футбол 24".

Львов пропустил от Александрии в середине тайма: Устименко сумел воспользоваться одним из многочисленных забросов, распаковав ворота Ильющенкова с линии вратарской. Менее чем за десять минут хозяева отыгрались усилиями Эрнеста – для ганского легионера "горожан" этот гол стал дебютным в УПЛ.

Львов сенсационно победил Александрию и оторвался от зоны вылета

Под занавес первой сорокапятиминутки Брикнер вывел Львов вперед. Отдых пошел на пользу хозяевам, которые после перерыва забили в третий раз. На 77-й минуте Мышенко мог закрутить интригу в матче, точно замкнув навес на дальнюю штангу, однако арбитр отменил гол из-за офсайда.

Победа позволила Львову оторваться от зоны вылета и подняться на 11-ю строчку турнирной таблицы, Александрия осталась седьмой, потерпев четвертое поражение подряд.

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