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Львов – Александрия – 1:1 – видео голов и обзор матча

18:44 10 Читати українською
Львов – Александрия – 1:1 – видео голов и обзор матча
Львов – Александрия – 1:1 – видео голов и обзор матча / фото ФК Александрия

Александрия неожиданно не смогла обыграть Львов в матче 20-го тура УПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча Львов – Александрия.

54’ Никита Татарков
87’ Тавареш Альваро
 
Богдан Мишенко 10’
10’ Богдан Мишенко
54’ Никита Татарков
87’ Тавареш Альваро

Александрия быстро повела в счете, Мишенко вывел свою команду вперед уже на 10 минуте. После перерыва Татарков был удален с поля, однако Львов даже в меньшинстве умудрился спастись – героем стал Тавареш Альварес.

Александрия упустила победу над Львовом, играя в большинстве

Таким образом, Александрия набрала 34 очка и продолжает находиться на пятом месте в турнирной таблице. У Львова теперь 19 пунктов и девятая строчка.

Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
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