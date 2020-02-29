Львов – Александрия – 1:1 – видео голов и обзор матча

Александрия неожиданно не смогла обыграть Львов в матче 20-го тура УПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча Львов – Александрия.

Александрия быстро повела в счете, Мишенко вывел свою команду вперед уже на 10 минуте. После перерыва Татарков был удален с поля, однако Львов даже в меньшинстве умудрился спастись – героем стал Тавареш Альварес.

Александрия упустила победу над Львовом, играя в большинстве

Таким образом, Александрия набрала 34 очка и продолжает находиться на пятом месте в турнирной таблице. У Львова теперь 19 пунктов и девятая строчка.