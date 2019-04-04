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Львов – Мариуполь: Послематчевая пресс-конференция Юрия Бакалова

11:08 2 Читати українською
Львов – Мариуполь: Послематчевая пресс-конференция Юрия Бакалова
Юрий Бакалов / ФК Динамо

Главный тренер Львова Юрий Бакалов на послематчевой пресс-конференции оценил игру команды в матче 23-го тура чемпионата Украины по Мариуполем (2:3).

22’ Луис Велозу
53’ Пимента Мартан
80’ Владислав Приймак
 
Александр Зубков 54’
Андрей Борячук 71’
Александр Зубков 77’

"Счет на табло. Мы провели не слишком качественный матч. Но количество брака, который был у нас и в передачах, и в единоборствах... В этом плане Мариуполь сегодня был сильнее. Сказалась некая неуверенность в действиях моих ребят. Хотя бы забили мяч и немного перестроились по ходу игры. Но, тем не менее, я так и не вспомню, в какой игре мы допускали такого количества ошибок, как это было сегодня.

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Будем смотреть, разбираться, почему так сложилось. Но в те 15 минут до конца игры я увидел настоящую команду – ФК Львов. Которая хотела, стремилась и забила мяч. Еще могли забить, могли и пропустить. Но именно и агрессия, тот футбол, в который мы хотим и умеем играть, были в последние 15 минут встречи.

Нужно отдать должное работникам стадиона. Вчера на стадионе Украина проходил матч Карпат и Ворсклы. Я считаю, что газон – в очень хорошем состоянии. Можно только поблагодарить тех людей, которые подготовили это поле. Но не стоит искать причины нашего поражения в газоне.

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Скорее всего, на матч Кубка Украины по Зарей у нас будет ротация. Через два дня на третий очень сложно играть. Хотя скамейка у нас не такая и большая, но, естественно, определенные изменения будут. Оценим состояние ребят и уже тогда будем принимать решение по кадровым вопросам на матч с Зарей", – поделился Бакалов на послематчевой пресс-конференции, передает инфослужба ФК Львов.

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