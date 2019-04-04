Львов – Мариуполь: Послематчевая пресс-конференция Юрия Бакалова

Главный тренер Львова Юрий Бакалов на послематчевой пресс-конференции оценил игру команды в матче 23-го тура чемпионата Украины по Мариуполем (2:3).

"Счет на табло. Мы провели не слишком качественный матч. Но количество брака, который был у нас и в передачах, и в единоборствах... В этом плане Мариуполь сегодня был сильнее. Сказалась некая неуверенность в действиях моих ребят. Хотя бы забили мяч и немного перестроились по ходу игры. Но, тем не менее, я так и не вспомню, в какой игре мы допускали такого количества ошибок, как это было сегодня.

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Будем смотреть, разбираться, почему так сложилось. Но в те 15 минут до конца игры я увидел настоящую команду – ФК Львов. Которая хотела, стремилась и забила мяч. Еще могли забить, могли и пропустить. Но именно и агрессия, тот футбол, в который мы хотим и умеем играть, были в последние 15 минут встречи.

Нужно отдать должное работникам стадиона. Вчера на стадионе Украина проходил матч Карпат и Ворсклы. Я считаю, что газон – в очень хорошем состоянии. Можно только поблагодарить тех людей, которые подготовили это поле. Но не стоит искать причины нашего поражения в газоне.

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Скорее всего, на матч Кубка Украины по Зарей у нас будет ротация. Через два дня на третий очень сложно играть. Хотя скамейка у нас не такая и большая, но, естественно, определенные изменения будут. Оценим состояние ребят и уже тогда будем принимать решение по кадровым вопросам на матч с Зарей", – поделился Бакалов на послематчевой пресс-конференции, передает инфослужба ФК Львов.