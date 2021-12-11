"Я чувствую себя готовым и уверенным начать работу в Англии. С таким большим опытом европейского футбола и в Лиге чемпионов, я могу принести хорошую дисциплину в любую команду. Если вы посмотрите на Арсена Венгера, сэра Алекса Фергюсона, Фабио Капелло и Валерия Лобановского, то у них была хорошая дисциплина. Конечно, у них были качественные футболисты, но дисциплина на поле и в раздевалке очень важна.

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Принятие решений под давлением может отделить лучшие команды от плохих. Плохие решения принимаются не за неимением навыков или врожденного мышления: они принимаются из-за неспособности справиться с давлением в решающий момент.

Мне нравится атакующий футбол, но не обязательно говорить о стиле Барселоны. Можно говорить о прямом подходе к атаке, но не о длинных мячах. О контролируемом способе вывода мяча вперед. Каждый футболист должен смотреть вперед. Я хотел бы сделать что-нибудь особенное как тренер. Я смог добиться больших успехов как футболист, и хотел бы сделать подобное уже как тренер", – приводит слова Лужного Shropshirestar.

Напомним, в статусе игрока Олег Романович выигрывал АПЛ в составе Арсенала, а также успел поиграть за Вулверхэмптон. С 2019 года специалист без работы, а последним его клубом было Динамо, в котором Лужный работал помощником тренера.

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