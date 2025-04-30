Бывший защитник национальной сборной, Динамо и Арсенала решил рассказать о своем прошлом и поделиться опытом, поэтому выпустил автобиографию. Соавтором книги стал известный журналист Роман Бебех.

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Книга называется "Без компромиссов. Честная история нашего футбола". Оформить предварительный заказ на сайте украинского издательства Stretovych. Стоит экземпляр 430 гривен.

Предисловие к книге написал Тьерри Анри, чемпион мира и Европы в составе сборной Франции. Француз и Лужный играли вместе за Арсенал.

"В этой книге Олег передает свой опыт, который приобрел на протяжении длительной и успешной карьеры. Его советы были ценными для меня, поэтому верю, что они станут полезными и для вас. Для меня Лужный – часть нашего большого Арсенала. И ему есть что вам рассказать", – написал Анри в предисловии.

В книге своими воспоминаниями поделились также Андрей Шевченко, Патрик Виейра, Виталий Кварцяный, Арсен Венгер и другие.

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