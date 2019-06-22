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Лужный вспомнил самый памятный матч за сборную Украины

16:04 99 Читати українською
Лужный вспомнил самый памятный матч за сборную Украины
Олег Лужный в игре за сборную Украины

Бывший защитник Динамо и сборной Украины Олег Лужный вспомнил победный матч против России в квалификации к Евро-2000.

"Самый памятный матч был в Москве против россиян в отборочном турнире Евро-2000. Мы одержали волевую ничью, которая позволила сборной Украины попасть в плей-офф.

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Самый курьезный матч? Сразу и не вспомнишь. Это было в 1996 году в выездном поединке с турками, когда командой руководил Йожеф Сабо.

Матч только начался, а к бровке, где я играл, подбегает главный тренер и кричит: "Олежка, почему ребята не бегут?". Шла пятая минута игры", – цитирует Лужного "Команда №1".

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