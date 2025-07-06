В своей книге "Без компромиссов. Честная история нашего футбола" он представил символическую сборную, в которую вошли самые сильные партнеры по команде за годы карьеры.

"Я не обижен, но общаться не буду": Леоненко ответил Лужному на критику в автобиографии

В список вошли шесть футболистов Динамо, среди которых – Виктор Чанов, Олег Кузнецов, Анатолий Демьяненко, Владимир Бессонов, Павел Яковенко и Андрей Шевченко. Зато в нем не нашлось места для таких знаковых фигур, как Александр Шовковский и Сергей Ребров.

Относительно представителей Арсенала, то Лужный выбрал пятерых – капитана Тони Адамса, француза Патрика Виеру, бомбардира Тьерри Анри, а также нидерландских звезд Денниса Бергкампа и Марка Овермарса.

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