Лужный попал в список худших чемпионов АПЛ

Легендарного защитника сборной Украины Олега Лужного включили в специфический рейтинг.

Английское издание The Daily Star составило рейтинг игроков, которые меньше всего заслужили на то, чтобы носить титул победителя английской Премьер-лиги. В перечень вошли восемь игроков – они никоим образом не отсортированы, поэтому могут располагаться в любом порядке. Интересно, что в список попало сразу трое представителей стран бывшего СССР: Олег Лужный (Украина), Алексей Смертин (Россия) и Игорь Степановс (Латвия).

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Среди "худших чемпионов АПЛ" фигурируют следующие игроки:

– Ронни Уолворк (Манчестер Юнайтед – сезон 2000/01)

– Олег Лужный (Арсенал – сезон 2001/02)

– Игорь Степановс (Арсенал – сезон 2001/02)

– Паскаль Сиган (Арсенал – сезон 2003/04)

– Алексей Смертин (Челси – сезон 2004/05)

– Киран Ричардсон (Манчестер Юнайтед – сезон 2006/07)

– Габриель Обертан (Манчестер Юнайтед – сезон 2010/11)

– Ричи да Лид (Лестер – сезон 2015/16)

Напомним, Лужный выступал за "канониров" с 1999 по 2003 годы.

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