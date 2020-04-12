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Лужный попал в список худших чемпионов АПЛ

10:13 18 Читати українською
Лужный попал в список худших чемпионов АПЛ
Олег Лужный / Getty Images

Легендарного защитника сборной Украины Олега Лужного включили в специфический рейтинг.

Английское издание The Daily Star составило рейтинг игроков, которые меньше всего заслужили на то, чтобы носить титул победителя английской Премьер-лиги. В перечень вошли восемь игроков – они никоим образом не отсортированы, поэтому могут располагаться в любом порядке. Интересно, что в список попало сразу трое представителей стран бывшего СССР: Олег Лужный (Украина), Алексей Смертин (Россия) и Игорь Степановс (Латвия).

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Среди "худших чемпионов АПЛ" фигурируют следующие игроки:

Ронни Уолворк (Манчестер Юнайтед – сезон 2000/01)

Олег Лужный (Арсенал – сезон 2001/02)

Игорь Степановс (Арсенал – сезон 2001/02)

Паскаль Сиган (Арсенал – сезон 2003/04)

Алексей Смертин (Челси – сезон 2004/05)

Киран Ричардсон (Манчестер Юнайтед – сезон 2006/07)

Габриель Обертан (Манчестер Юнайтед – сезон 2010/11)

Ричи да Лид (Лестер – сезон 2015/16)

Напомним, Лужный выступал за "канониров" с 1999 по 2003 годы.

"Динамо могло выигрывать у Баварии 4:0 или 5:0". Олег Лужный – о драматической ничьей 3:3 в полуфинале ЛЧ 1998/99

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Теги
Англия Габриэль Обертан Габриэль Обертан Ричи да Лид Ричи да Лид Арсенал Арсенал Олег Лужный АПЛ
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