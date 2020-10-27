Бывший игрок и тренер Динамо Олег Лужный прокомментировал интерес со стороны Львова и рассказал о других предложениях относительно продолжения тренерской карьеры.

"Я впервые слышу об интересе со стороны Львова. Рассматриваю ли я какие-то другие предложения? Да, рассматриваю.

Лужный и Дулуб стали претендентами на пост главного тренера Львова, – СМИ

Но посреди сезона никто не пойдет в команду. Нужно идти или в начале сезона, или между первым и вторым кругом", – сказал Олег Лужный в комментарии Tribuna.

Напомним, Георгий Цецадзе подал в отставку после поражения от СК Днепр-1 (1:3). Руководство Львова хочет завершить поиски нового наставника для команды до 28 октября. Среди претендентов СМИ называли Олега Лужного и Олега Дулуба.

К слову, клуб расположился на дне турнирной таблицы. После 7 сыгранных туров Львов имеет в своем активе лишь одно очко. Уже 1 ноября на команду ждет встреча с Ворсклой, которая является одним из лидеров УПЛ. Начало матча в 17:00.

СК Днепр-1 уверенно победил Львов на выезде – безвыигрышная серия "горожан" в УПЛ достигла 19 матчей