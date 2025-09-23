Лужный лаконично высказался относительно должности тренера сборной Украины – хватило четырех слов
Легенда украинского футбола Олег Лужный прокомментировал вероятность возглавить сборную Украины и заменить Сергея Реброва.
Главным тренером сборной Украины Сергеем Ребровым активно интересуется греческий Панатинаикос. Ходят слухи, что Олег Лужный может стать преемником 51-летнего специалиста.
В УАФ определились, кто может заменить Реброва во главе сборной Украины – Бурбас назвал неожиданного кандидата
– Появилась информация, что в Доме футбола раздумывают над заменой Сергею Реброву в сборной. Поговаривают, что и вашу кандидатуру серьезно рассматривают. Насколько это соответствует действительности, согласились бы на такое предложение?
– Первый раз такое слышу, – цитирует Лужного Tribuna.
Напомним, что Олег Лужный тренировал симферопольскую Таврию, а в период с 2017 по 2019 годы работал ассистентом Александра Хацкевича в тренерском штабе Динамо. Сейчас экс-игрок киевлян и лондонского Арсенала занимает должность спортивного СЕО в Украинской ассоциации футбола.
