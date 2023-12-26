Шеффилд плохо стартовал в домашнем матче с Лутоном, пропустив уже на 17-й минуте. Гол забил Даути. До перерыва счет не изменился, а вот в середине второго тайма "клинки" перехватили инициативу – и перевернули игру! На 61-й минуте Макберни сравнял счет, а на 69-й Макейти вывел хозяев вперед!

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После этого Шеффилд забил еще два гола – только они прилетели уже в собственные ворота. При этом очень быстро. На 77-й минуте подачу со штрафного неудачно подрезал Робинсон, а на 81-й прострел срыкошетил от ноги Бен-Слимана в дальнюю девятку. 2:3! Шокированные хозяева так и не отыгрались.

Таким образом, Лутон одержал вторую победу подряд. Новичок АПЛ все равно остался в зоне вылета, но до спасительной 17-й позиции не хватает всего одного зачетного балла – кстати, там расположился Эвертон. Шеффилд остается на дне с 9 очками.

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