Лутон – Арсенал: стартовые составы и онлайн-трансляция матча АПЛ – Зинченко в запасе
21:25 - Читати українською
В рамках 15-го тура чемпионата Англии 2023/24 Лутон принимает Арсенал. Стартовые составы и информация по онлайн-трансляции – в этой новости на "Футбол 24".
Матч 15-го тура АПЛ 2023/24 между Лутоном и Арсеналом стартует в 22:15 по киевскому времени. Телетрансляция доступна на Setanta Sports. Александр Зинченко начнет встречу на скамейке запасных, а на его позиции выходит Кивиор.
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Стартовые составы
Лутон:
Арсенал:
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