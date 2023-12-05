В рамках 15-го тура чемпионата Англии 2023/24 Лутон принимает Арсенал. Стартовые составы и информация по онлайн-трансляции – в этой новости на "Футбол 24".

Матч 15-го тура АПЛ 2023/24 между Лутоном и Арсеналом стартует в 22:15 по киевскому времени. Телетрансляция доступна на Setanta Sports. Александр Зинченко начнет встречу на скамейке запасных, а на его позиции выходит Кивиор.

Артета обратился к Зинченко после результативной ошибки украинца в матче АПЛ: "Категорически нельзя делать определенные вещи"

Стартовые составы

Лутон:

Арсенал:

Зинченко против Ливерпуля, Мудрик, Миколенко и Забарный узнали имена соперников: жеребьевка Кубка Англии