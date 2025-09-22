Наставник Карпат Владислав Лупашко, похоже, пока что сохранит свое место в команде.

Карпаты одержали первую победу в нынешнем чемпионате, обыграв Оболонь со счетом 2:0. Это стало важным результатом для львовской команды, которая до сих пор находилась под давлением из-за неудачного старта сезона.

Карпаты одержали первую победу в чемпионате, переиграв Оболонь на выезде

Несмотря на разговоры о возможной смене главного тренера, вопрос отставки Владислава Лупашко пока что не стоит на повестке дня, сообщает Sport.ua. Руководство клуба во главе с генеральным директором Андреем Русолом продолжает доверять наставнику, надеясь на постепенное улучшение ситуации в УПЛ.

Хотя ближайшие матчи против Динамо и Александрии обещают быть непростыми, львовяне получили важный толчок для того, чтобы снова бороться за место в середине турнирной таблицы.

Если же Карпаты все же задумаются над заменой Лупашко, то, по информации источника, сейчас среди кандидатов нет Юрия Вернидуба. Самый интересный вариант – тренер Ингульца Василий Кобин, но его переход требует серьезных затрат. Владелец Карпат Владимир Маткивский не хочет повторять прошлогоднюю ошибку: приглашение Лупашко из Ингульца стоило более 200 тысяч евро и не принесло ожидаемого эффекта.

