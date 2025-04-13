Лупашко указал на главную проблему Карпат в УПЛ – ряд игроков получили ультиматум от тренерского штаба "львов"
Главный тренер "зелено-белых" Владислав Лупашко признался, чего не хватает его команде в текущем сезоне.
– Карпаты в этом сезоне побеждают исключительно без пропущенных голов. Это является положительной фишкой команды. Действия команды в защите на старте второй части сезона вас удовлетворяют?
– Они стали лучше, но только в некоторых аспектах. Впрочем, я уверен, что все команды будут получать моменты у своих ворот. Главное – вся команда должна играть в защите.
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Мы говорим с нападающими о том, что они не будут играть, если при удачных действий в атаке будут освобождать себя от работы без мяча. Матч Лиги чемпионов Арсенал – Реал (3:0) ярко показал, как лондонцы просто уничтожили мадридцев действиями именно без мяча. Это показатель того, к чему мы должны стремиться, если хотим играть в современный футбол.
– Полузащитники Бруниньо и Амбросий Чачуа на сегодня имеют в своем активе по 7 голов, у нападающего Игоря Краснопира – 6, но во второй части сезона он еще не забивал. Отсутствие ударного форварда – это проблема для Карпат?
– Если бы нападающие забивали, это было бы намного лучше. Тогда нам было бы немножко легче и наши результаты были бы немножко лучше. Впрочем, они делают свою работу. Я верю в них, они очень полезны для команды. Мы не будем их критиковать, а будем только направлять и помогать им, чтобы они забивали больше", – сказал Лупашко в комментарии официальному сайту УПЛ.
Напомним, после 23-х туров Карпаты в турнирной таблице УПЛ идут шестыми, имея в своем активе 33 очка.