"Я давно говорю, что Альварес – это теневой лидер Карпат. Он очень крутой. Но не забивает голы, поэтому за него не голосуют. Кто в футболе шарит – сразу видит, что это игрок другого уровня. Нам повезло, что его взяли.

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100 процентов согласен, что у нас большинство голосов отдается каким-то ярким действиям – вратарю, нападающему, игрокам, которые забивали голы, а вот таких игроков, которые выполняют очень большой объем работы как без мяча, так и с мячом, не замечают.

Но Пабло очень сильно спрогрессировал. С того периода, как мы начали работать, он изменился во всем: как в игре без мяча – насколько он качественный, мобильный, так и в игре с мячом – насколько он стал меньше допускать потерь мяча, как он разворачивает атаки, продвигает мяч. Игрок действительно высокого уровня", – сказал Лупашко в комментарии пресс-службе Карпат.

Напомним, 27-летний Альварес перешел в Карпаты из болгарского Черно Море летом 2024 года. В текущем сезоне провел за "львов" 14 матчей, в которых отметился 1 ассистом. Его контракт рассчитан до лета 2026 года. Transfermarkt оценивает испанца в 600 тысяч евро.

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