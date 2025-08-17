Главный тренер Карпат Владислав Лупашко высказался относительно полузащитника команды Бруниньо после ничьей с Колосом (1:1) в матче 3-го тура УПЛ.

– Сегодня в заявке отсутствовал Бруниньо. В чем причина? Что с ним?

– Не знаю. Не знаю, что с ним, – сказал Лупашко на послематчевой пресс-конференции.

Добавим, что Бруниньо отыграл весь второй тайм в матче против Шахтера и отметился забитым мячом, однако бразилец не попал в заявку Карпат на игру с Колосом.

Напомним, что накануне нового сезона Карпаты объявили о выкупе контракта Бруниньо у бразильского Атлетико Минейро. Сейчас "львы" занимают 13-е место УПЛ с двумя очками после трех туров.

