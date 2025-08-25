– Только что вы заходили в раздевалку соперника и разговаривали с представителями Пенуэла. О чем общались?

– Я немного знаю Пенуэл, ведь когда я был игроком Ингульца, ездил по приглашению этого клуба. Считаю, что люди должны узнать, что это за команда, откуда она, какие у нее идеи и цели. Я тогда проводил тренировки для детей, и сейчас мне сказали, что несколько из них находятся во взрослой команде – это очень классно.

Это большой проект. Они помогают людям, детям, не только в футбольном плане развиваться, но и помогают становиться личностями, развивать разносторонние навыки. Когда мы увидели жеребьевку Кубка Украины, то созвонились с одним из представителей Пенуэла, и у нас родилась мысль, что можно сыграть этот матч во Львове. Они сейчас не могут играть дома, поэтому проводят поединки на выезде.

Мы сошлись на том, что это большой опыт для них – увидеть, как функционирует клуб с УПЛ, дать возможность молодым ребятам, которые еще вчера играли на уровне области и не были профессиональными игроками, почувствовать стадион, атмосферу, болельщиков и фанатов. Самое главное для Пенуэла – приобрести опыт для клуба и игроков.

Считаю, что сейчас они не должны сосредотачиваться на результате, а смотреть на то, что получили немного больше. Честно говоря, мы пересматривали их матчи – они сейчас не имеют хороших результатов во Второй лиге, но их отличает стиль игры.

Их модель моментами является узнаваемой: как они пытаются выходить из-под давления, играть на третьего, искать пространство за спинами защитников. Это очень хорошо. Они должны гнуть свою линию, а не подстраиваться под большинство команд Второй лиги. И результат они получат, – цитирует Лупашко официальный сайт Карпат.

Напомним, что по договоренности обоих клубов поединок состоялся во Львове на стадионе Украина, который является домашней ареной Карпат. Согласно регламенту Кубка Украины, на этой стадии команды низших лиг обычно проводят матчи на своем поле.

