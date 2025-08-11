– Я посмотрел интервью Мирона Маркевича – он зацепился за ваши слова, что Карпаты не готовы были к еврокубкам в прошлом сезоне. После такого матча что вы скажете: Карпаты в этом сезоне готовы уже бороться за еврокубки или пока все равно рано?

– В прошлом сезоне я не сказал, что мы не готовы бороться за еврокубки. После сезона я сказал, что мы не готовы комплексно к еврокубкам. Когда я это говорил, я имел в виду функционирование клуба, функционирование команды, скамейку запасных, количество игроков.

Этих факторов очень много, и комплексно я уверен, что если ты выходишь туда, если ты пытаешься бороться за еврокубки, ты должен быть намного лучше. Видите, у нас сейчас два крайних защитника. У нас травмированные игроки, которые нуждаются в восстановлении. Если играть на два фронта, нужно большее количество игроков – это однозначно. Нужно улучшать работу в клубе. Это не секрет.

Думаю, что факторов очень много, и я их могу перечислять очень долго. Но мое мнение такое. То, что я сказал, – я считаю, что это действительно правильно, – сказал Лупашко в эфире "Футбол 360".

В прошлом сезоне острая борьба за место в еврокубках шла между Карпатами, Полесьем и Кривбассом. В конце концов путевку получили житомирцы.

