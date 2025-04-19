"Как восприняла команда дебютный гол Невеша в УПЛ? Для меня это был очень большой жест. Как поднялась вся наша скамейка. Не из-за того, что мы забили гол, а из-за того, что это сделал именно Игор. Он подбежал к нам всем, поскольку чувствует эту поддержку. Он делает очень большую работу, он ждал этого гола. Не знаю, кто больше ждал: Невеш или болельщики.

Дебютный гол Невеша в видеообзоре матча УПЛ Карпаты – Рух – 3:1

Вы видели, что он снял футболку, получил желтую, но этого не надо делать. Мы с ним будем разговаривать. Такие желтые карточки... Я понимаю, что это его дебютный гол, и он имел право это сделать, но этого делать не стоит. Мы с ним пообщаемся. В целом, он, как и был, так и остается очень важным игроком нашей команды. Забивая, или нет – нет в этом никакой разницы.

Почему не удалось удержать ворота "сухими"? Во-первых, это замены. Наши игроки, которые выходят на замену, должны понимать, что они должны сразу включаться в ход событий на футбольном поле. Это недоработки тех игроков, которые вышли на замену. Это очень важный момент и хорошо, что вы его подсветили. Мы должны быть более ответственными. Должны работать на мяче, каждый имеет свою задачу. Игрок, который выходит на замену, тоже должен быть ответственным и на стандартах тоже", – приводит слова Лупашко официальный сайт Карпат.

Напомним, Карпаты одолели Рух во львовском дерби (3:1) благодаря голам Бруниньо, Игора Невеша и автоголу Пидгурского. "Желто-черные" ответили голом Пастуха.

Карпаты уверенно победили Рух во львовском дерби – дебютный гол Невеша приблизил "львов" к зоне еврокубков