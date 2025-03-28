"Наша скаутская служба работает постоянно, мы ищем игроков. Мы договорились с руководством, что будем брать или талантливого игрока, или качественного. Мы не хотим брать 50 на 50, то есть сегодня он нам поможет, а через полгода мы не будем знать, что с ним делать.

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Мы уже говорили, что нам не нужно во время каждого трансферного окна брать по 7-8 игроков, нам надо точечное усиление – две-три позиции, которые сделают нас сильнее. Как штаб подходит к поиску новых игроков? Наш скаутский отдел обрабатывает все регионы, которые только существуют, и вариантов очень-очень много. Но столько же отказов от нас, потому что мы придирчиво относимся к подбору игроков", – поделился Лупашко в комментарии пресс-службе Карпат.

Добавим, что львовяне занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата Украины, имея в активе 29 очков. Отставание от третьего Шахтера составляет 12 баллов.

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