Лучшим тренером октября стал наставник Карпат Владислав Лупашко, сообщает официальный сайт УПЛ.

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Напомним, 37-летний специалист стал первым среди коучей в 10-м туре чемпионата Украины – в ушедшем месяце "львы" под его руководством одержали во внутреннем первенстве три победы и одну ничью. В голосовании Лупашко набрал 37,9% и опередил Руслана Ротаня из Александрии (25%), Юрия Вернидуба из Кривбасса (19,2%) и Александра Шовковского из Динамо (17,9%).

Среди игроков самым полезным стал полузащитник Полесья Александр Назаренко (48,6%). Ему удалось обойти Георгия Судакова из Шахтера (21,4%), Хуана Безерру из Александрии (17%) и Алексея Паламарчука из Ингульца (13%).

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