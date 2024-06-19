После чемпионского сезона в Ингульце Лупашко сватали на должность главного тренера Карпат. Он таки оказался во Львове, но возглавил не первую команду, а U-19. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

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В тренерском штабе также хватает известных имен. В частности, Богдан Шуст будет отвечать за подготовку вратарей. Но самым громким назначением стало приглашение ассистентом Сергея Лавриненко, который имеет богатый опыт работы в УПЛ. В свое время тренировал самого Лупашко и выводил Ингулец в финал Кубка Украины.

"Очень рад стать частью львовских Карпат. Для меня это большая честь. Мне нравится работать с молодыми футболистами и раскрывать их. Главная задача юношеской команды – быть опорой для основы. Впереди много работы, новые вызовы и интересный дебютный сезон в юношеском чемпионате", – прокомментировал свое назначение Лупашко.

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