– Мы ожидали того, что будет много людей, когда анализировали Буковину. Все, что мы видим во время просмотра, это все будет умножено на два, потому что придет много болельщиков, которые будут гнать свою команду. Поэтому должны быть максимально настроены на этот матч. Несмотря на это, сделали некоторую ротацию состава. Дали возможность играть футболистам, которые не имели много игрового времени. В общем нельзя сказать, что игра чем-то не удавалась из-за того, что вышли игроки, которые не имеют достаточно игровой практики. Я думаю, что желание было у всех ребят, которые выходили сегодня на футбольное поле, но где-то в моменте качества мы теряли.

– Удивила ли вас Буковина?

– Мы изучали эту команду, она достаточно много играет на мячи в Первой лиге. Мы все это видели и настраивали игроков на то, что команда будет пытаться играть на мячи. Надо ее прессинговать, забирать мяч. Для нас эти вещи являются привычными, несмотря на соперника они должны быть неизменными.

– О чем был ваш откровенный разговор с ультрас после матча?

– О результате. Для наших фанатов и болельщиков кубковый турнир является особенным и разговаривали, потому что недовольны. Буковина – команда Первой лиги и то, что мы уступили – это досада для всех.

– Какие у вас были цели в Кубке Украины?

– Цели были высокие, но я думаю, что о них уже нет смысла разговаривать. Наш путь остановился сегодня здесь и это очень обидно. Я видел желание игроков, настрой на эту игру. Обидно, что так произошло. Потому что иногда, когда команда УПЛ проигрывает команде из низшей лиги, то есть недооценка, фактор того, что игроки не настроены, не выкладываются, здесь этого не было. Обидно из-за того, что они приложили столько усилий, в подготовке к этому матчу ... У нас за девять дней должно быть три матча. Конечно, что это влияет, но они очень хотели порадовать наших болельщиков, поклонников. Именно это расстраивает. Сколько отдали сил и эмоций... Уезжать отсюда с таким результатом – это очень расстраивает, – цитирует Лупашко официальный сайт Карпат.

Напомним, что Карпаты сенсационно уступили Буковине в матче 1/16 Кубка Украины 0:1.

