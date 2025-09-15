– Преимущество, которое у нас было во втором тайме, должно быть с начала матча. Говорить, что соперник тянул время, пытался выбивать мяч – об этом даже разговаривать не стоит. Оппонент играет так, как считает нужным. Вопрос только к нам и к тому, как мы входим в игру. Мы это подчеркивали и акцентировали внимание на разборе прошлого матча и сегодня и вообще на этой неделе. Акцент заключался в том, что мы должны сразу начинать агрессивно игру, а не потом искать что-то героическое для исправления ситуации. Поэтому все вопросы только к нам.

Карпаты могут уволить Лупашко на ближайшей неделе, – Бурбас

– Вам не кажется, что Карпаты начинают игру со второго тайма?

– Когда соперник играет один в один, тратит большое количество сил, не давая пространства, мы понимали, что они подсядут с минуты 50-й. Но если тебе не удается игра на мяче, потому что они агрессивно противодействуют, то ты должен работать больше без мяча. Мы видели количество судом, сколько они лежали – это показатель того, насколько они отдавались в первом тайме. Ты должен искать игру без мяча и ждать, пока соперник начнет тебе давать больше пространства, возможности. Так, как было во втором тайме. Если бы мы ровнее провели первую половину встречи... Сначала у нас было много вопросов и мы пытались это изменить во время первого тайма. Объясняли, но как оказывается, нужна раздевалка, видео, макет для того, чтобы все поняли. Ведь когда передаешь на словах, не каждый может уловить эту информацию, к сожалению.

– Футболисты играли без сердца. Почему вы сразу не настраиваете игроков. Это уже не впервые. Только с Шахтером команда вышла настроенная так, как надо.

– С Шахтером мы тоже первый тайм проиграли, а второй выиграли. Должны заводить друг друга своими активными действиями без мяча. Я понимаю, что на нас настраиваются, команды тратят больше сил в первом тайме, но это не должно быть оправданием. Не надо это все доводить до раздевалки, чтобы мы что-то исправляли и снова мотивировали. Если рассматривать отдельно, то хорошо то, что команда может перестроиться и у команды есть характер, однако он должен проявляться со стартовым свистком.

– Команда на первый тайм не вышла, она начала играть во втором тайме...

– Основная причина такого первого тайма, если не учитывать действия соперника, то это то, как мы принимали решения на мячи и очень много до этого. Есть немало вопросов к этому. Мы играли в то, что комфортно сопернику. Это основная проблема. Они хотели, желание было, но вся проблема была в том, как мы принимали решения.

– Присутствует ли сейчас психологическое давление у команды из-за того, что не можете победить в чемпионате?

– Это всегда давит. Все хотят этой победы. Я понимаю болельщиков, футболистов, тренеров... Стараемся его убирать, чтобы это не давило. Так оно есть, всегда надо начинать сезон с набора очков, побед и тогда будет гораздо легче конвертировать это в результат. Много европейских примеров, когда большие команды попадали в такие ситуации. Думаю, что это давление никому не нужен, но мы должны требовать большего друг от друга – это сто процентов, – цитирует Лупашко официальный сайт "зелено-белых".

Напомним, Карпаты остаются единственной командой в УПЛ, которая пока не побеждала – в активе "львов" четыре ничьи и одно поражение.

Карпаты продолжили безвыигрышную серию в УПЛ, расписав ничью с Полтавой – "джокер" спас Лупашко от поражения