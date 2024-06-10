Экс-тренер Ингульца Владислав Лупашко может войти в структуру Карпат, сообщает Telegram-канал "Футбол с вертолета".

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По информации источника, это произойдет еще до потенциального увольнения Мирона Маркевича. Один из вариантов – Лупашко может возглавить юношескую команду Карпат, но с прицелом и фокусом на будущее.

Главная цель – создать для Маркевича максимальный дискомфорт и заставить его покинуть клуб (отмечается, что наставник уже потерял почти всех союзников в клубе).

Напомним, ранее именно Лупашко называли главным кандидатом на замену культовому тренеру.

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