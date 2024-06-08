“Ингульцу, чтобы назначить главным тренером Желько Любеновича, нужно уволить Владислава Лупашко. А насколько я слышал, Лупашко по документам до сих пор является тренером Ингульца, его трудовая книжка лежит в клубе, контракт между ним и клубом из Петрово не расторгнут.

"Я и не уходил из Миная": Любенович шокировал заявлением – накануне Ингулец объявил его главным тренером

Александр Поворознюк говорил, что Ингулец разрывает контракт с Лупашко и отпускает его. Разрываем и разорвали – сейчас эта история решается. И пока она решается, Любенович не может стать тренером Ингульца. И он возвращается в Минай. Пока что.

Любенович уже начинал разговоры о кадровых историях в Ингульце, у него уже были вопросы относительно будущего определенных футболистов. Но сейчас эта история идет на паузу", – сказал Зверов в авторской программе на ПРОФУТБОЛ Digital.

Напомним, ранее Любенович намекнул на возможный уход из Миная, а впоследствии Ингулец объявил об уходе Лупашко и назначении главным тренером Желько. Президент петровцев Александр Поворознюк рассказал о ходе переговоров и трансферной стратегии, которую согласовал со свеженазначенным специалистом. Впоследствии серб шокировал общественность заявлением, что никуда из закарпатского клуба не уходил, а генеральный менеджер "лисов" добавил, что Любенович ведет переговоры с Ингульцом, но до сих пор остается тренером Миная.

Поворознюк назвал главных конкурентов Любеновича на должность наставника Ингульца и озвучил задачи на сезон