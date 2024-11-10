"Результат не соответствует тому, что происходило на поле. Всегда тяжело, когда ты сдерживаешь соперника. Не в том, что ты сидишь в своей штрафной, а высоко давишь. Против команды, которая любит, когда ее прессингуют, у нее есть построенные механизмы, через которые она выходит. Когда ты это убираешь и создаешь им проблемы, высоко забирая мяч... Потом ты получаешь гол со штрафного, хорошее исполнение.

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Однако, когда ты пропускаешь три гола и это два пенальти и штрафной, то это трудно принять. Со временем мы раскрылись, появились моменты у Александрии. Они большими силами выходили в атаку, но в целом счет не соответствует тому, что происходило на поле.

Александрия – хорошо организованная команда, как на мяче, так и без него. Нам было очень интересно с ними сыграть в нашей стилистике. Если мы смотрим в будущее, то эта игра дала нам много информации: и тренерам, и игрокам, и руководству. Я уверен в этом.

Почему Стенио и Бруниньо не вышли в стартовом составе? У Бруниньо повреждение. Он пропустил матч с Левым Берегом. Стенио в прошлом матче выходил на замену. Это было наше решение. Мы хотели интенсивно прессинговать в этом поединке. Ян Костенко хорошо работал на тренировках и заслужил место в стартовом составе, но... Нам не хватило качества в завершающей фазе, чтобы превратить то количество моментов в гол.

Второй гол Александрии – не было нацеленной передачи, но игрок соперника превратил это в пенальти. Я не знаю, был ли там пенальти. Я не видел этого эпизода. Мы должны быть более качественными в завершающей фазе, в третьей зоне. Должны выжимать больше качества. С такими соперниками, когда равная игра, решают моменты и личности", – цитирует Лупашко официальный сайт "зелено-белых".

Напомним, после 13-ти туров Карпаты в турнирной таблице УПЛ идут седьмыми, набрав 18 очков.

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