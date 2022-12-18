Издание Goal составило топ-12 молодых талантов, которых мадридский клуб подписывал с 2013 года. На вершине списка оказались Винисиус, Асенсио и Родриго, но Лунин заработал немало комплиментов, оказавшись на восьмой строчке рейтинга.

"Неужели Лунин сам виноват в том, что провел лишь 11 матчей за Реал? Его подписание вызвало удивление – голкипер прибыл из луганской Зари тем же летом-2018, что и Тибо Куртуа. Украинцу всегда было трудно найти игровое время. Лунина трижды отправляли в аренду, он выступал за Леганес, Вальядолид и Овьедо в период с 2018 по 2020 год.

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Сейчас он является стабильным дублером Куртуа, но Лунину, вероятно, следует искать постоянный переход в клуб, готовый предложить ему старт. Он в этом нуждается. Нужно развивать свою игру, учитывая, что ему всего 23 года. Тем более, сейчас ходят слухи об интересе Реала к голкиперу сборной Марокко Ясину Буну", – говорится в комментарии Goal.

Напомним, действующий контракт Лунина с Реалом истекает летом 2024 года, но "сливочные" якобы настроены сохранить украинца на более длительный срок.

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